GASKİ yöneticileri, Kocaeli'de SCADA Merkezi, Kullar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Solaklar Lojistik Merkezi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

GAZİANTEP (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, su ve atık su yönetiminde hayata geçirdiği yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamalarla Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. İSU'nun çalışmalarını yerinde görmek ve teknik bilgi alışverişinde bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen Gaziantep heyeti, çeşitli tesislerde incelemelerde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Sevda Usalp ile genel müdür yardımcıları Sinan Sinanoğlu ve Mehmet Uğur Topal, İSU Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Heyete, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile genel müdür yardımcıları tarafından Kocaeli'de yürütülen içme suyu, atık su, su verimliliği ve sürdürülebilir su yönetimi çalışmaları hakkında bilgi verildi.

SCADA MERKEZİ'NDE ANLIK TAKİP SİSTEMİ İNCELENDİ

Bilgilendirme toplantısının ardından heyet, su yönetim süreçlerinin ileri teknolojiyle anlık olarak takip edildiği SCADA Merkezini ziyaret etti. Burada içme suyu kaynaklarının izlenmesi, şebekenin etkin yönetimi, su kayıplarının kontrolü ve işletme süreçlerinin teknolojik altyapıyla yönetilmesine ilişkin uygulamalar anlatıldı.

İleri biyolojik arıtma tesisi yerinde görüldü

Teknik programın bir sonraki durağı Başiskele Kullar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi oldu. Heyet, tesiste uygulanan ileri biyolojik arıtma teknolojileri, arıtılmış suyun geri kazanımı ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerde, atık suların yalnızca arıtılması değil, aynı zamanda yeniden kullanılabilir bir kaynağa dönüştürülmesine yönelik uygulamalar da değerlendirildi.

Lojistik merkezinde operasyonel süreçler anlatıldı

Programın devamında Solaklar Lojistik Merkezi ziyaret edildi. Burada İSU'nun operasyonel kapasitesi, saha çalışmaları ve lojistik süreçlerin etkin yürütülmesine ilişkin uygulamalar heyete aktarıldı.

SAĞLIK: 'SUYUN HER DAMLASINI KORUYORUZ'

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede suyun kaynağından aboneye ulaşana kadar tüm süreçlerin büyük bir hassasiyetle yönetildiğini belirtti. Sağlık, ileri teknoloji altyapısı sayesinde içme suyu ve atık su sistemlerinin anlık takip edildiğini, atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtıldığını ve geri kazanılmış su kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıldığını söyledi. Kurumsal bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çeken Sağlık, Türkiye'nin farklı illerinden su ve kanalizasyon idarelerinin İSU'yu ziyaret etmesinin ortak birikimi güçlendirdiğini ifade ederek Gaziantep heyetine teşekkür etti.

Ziyaretin, su kaynaklarının korunması, su verimliliğinin artırılması ve atık suların çevreye duyarlı şekilde yönetilmesi konusunda kurumlar arası deneyim paylaşımının önemini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.