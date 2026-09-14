MUSKİ Genel Müdürlüğü, Seydikemer Kayacık Mahallesi'nde vatandaşların arazilerinden geçen ve kullanım ömrünü tamamlamış olan 6 bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor.

MUĞLA (İGFA) - Eskimiş içme suyu hatlarının yenilenerek olası arızaların önüne geçilmesini odağına alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda MUSKİ Genel Müdürlüğü, Seydikemer'de çalışmalarını sürdürüyor.

Kayacık Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan ve vatandaşların tarım arazilerinden geçtiği için arızalara müdahaleyi zorlaştıran 6 bin metrelik içme suyu hattının yenileme çalışmaları devam ediyor.

OLASI ARIZALARA ANINDA MÜDAHALE

Seydikemer Kayacık Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının vatandaşların tarım arazilerinden geçmesi, yetersiz boru çapları ve kireçlenme nedeniyle basınç sorunlarına ve sık sık arızalara neden oluyordu. Arazilerden geçen hatlara arıza durumunda iş makineleriyle müdahale edilememesi de ekiplerin çalışmalarında zaman ve iş gücü kaybına yol açıyordu. Yapılan incelemeler sonucunda MUSKİ ekipleri, 6 bin metre uzunluğundaki eski hattı vatandaşların arazilerinden yol kenarına alarak yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki basınç sorunları giderilecek ve hatlarda yaşanan arızalara daha hızlı müdahale edilebilecek.

Kayacık Mahallesi Muhtarı Ramazan Apaydın, 'İçme suyu hatlarımız eski olduğu için sık sık arızalar yaşıyorduk. Vatandaşlarımız da bu konuda bizi çok eleştiriyordu. Hatta 'Muhtar, sen bu işi yapamayacaksın, bırak' diyenler oluyordu. Şimdi ise hatlarımız yenileniyor. Ahmet Aras Başkanımız bu hatların yenileneceğini söyledi ve sözünü tuttu. Yapılan çalışmadan dolayı çok mutluyuz. Çalışmaların bu kadar kapsamlı olacağını da açıkçası bilmiyordum. Başta Ahmet Aras Başkanımız olmak üzere MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e çok teşekkür ederim.' dedi.