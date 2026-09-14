Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 39. Ahilik Haftası kutlamalarında yaptığı konuşmada, Ahilik kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

ANTALYA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 39. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Ulus'ta düzenlenen programa katıldı.

Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törenin ardından konuşma yapan Yavaş, Ahilik kültürünün temelinde yer alan meslek ahlakı, dayanışma ve esnaflık geleneğinin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

'DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE YETİŞMESİ İÇİN VESİLE OLURLARMIŞ'

Konuşmasında Beypazarı'nda yaşadığı bir anısını paylaşan Yavaş, geçmişte esnafın çırak ve kalfa yetiştirme konusunda gösterdiği disiplin ve dayanışmayı anlattı.

Yavaş, 'Beypazarı'nda esnaf sayısı çok çok fazla. 70'li yıllarda bile sadece 75 tane terzi vardı. O zamanki nüfusuna bakarsanız oldukça büyük sayı. Çok fazla kunduracı vardı. Ankara'nın bütün fasıl olarak giyim, kuşamı buradan giderdi ve Ankara'nın en önemli terzilerinin birçoğu Beypazarlıydı. Ben sordum Belediye Başkanıyken 'Bu Ahi kutlamalarını veya kuşak sarılmayı nasıl yapıyorsunuz?' diye. İnözü Vadisi'nde birkaç güveç vererek o iş kolundaki esnafları toplayarak dualarla kuşak kuşanırmış. 'Özelliği neydi?' dedim. Özelliği de şuydu dediler; bir esnafın yanında çalışan çırak, kalfa olan birisi eğer esnafın yanından herhangi bir şekilde disiplinsizlik yapıp terk edip giderse aynı iş kolunda hiçbir esnaf onu yanında işe almazmış. Böyle disiplinli bir şekilde yetişmesi için vesile olurlarmış. Şimdi bu günlerde veya bu dönemde insanların birbirinden 'transfer' adı altında en kıymetli ustaları alıp kendi iş yerine aldığını düşünürsek yüzde 100 tersine işleyen bir sistem var' diye konuştu.

'ESNAFIMIZIN MUTLAKA AYAKTA KALMASI LAZIM'

ABB'nin sosyal destek uygulamalarında esnafın da desteklenmesine önem verdiklerini belirten Yavaş, sosyal destek alan vatandaşlara paket dağıtmak yerine Başkent Kart aracılığıyla kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasına imkân sağladıklarını söyledi.

Yavaş, 'Biliyorsunuz biz sosyal destek alanlara paket dağıtmak yerine Başkent Kartla kendi ihtiyaçlarını almalarını sağlıyoruz. Bunu da esnaflardan almalarını sağlıyoruz. Çünkü Ankara aslında bir esnaf kentiydi. Şimdi sanayileşti, eğitimde, ticarette, birçok alanda oldukça gelişti. Ancak esnafımızın mutlaka ayakta kalması lazım' ifadelerini kullandı.

'ESNAF BU MİLLETİN HARCIDIR'

Kırtasiyeciden kasaba kadar farklı meslek gruplarının ayakta kalmasının önemine dikkat çeken Yavaş, ABB olarak esnafa yönelik desteklerini açıkladı.

Yavaş, 'Aşağı yukarı 200 bin esnafımıza yedi yıl içerisinde 23 milyarlık destekte bulunmuşuz. Bu da işte esnafımıza bir şekilde yetmese de yedi yıldır ayakta kalmasına bir vesile oluyor. Bu uygulamamıza devam edeceğiz. Çünkü esnaf bu milletin harcıdır. Esnaflık biterse ülkede birçok değerimizi kaybederiz. Esnaflarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. 39. Ahilik Haftası hayırlı uğurlu olsun' dedi.