Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada yaklaşık 10 bin kişi bir araya geldi, Rumeli ve Balkan kültürüne katkılarından dolayı TV programcısı Recep Dural ödüllendirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Karacaova Mübadilleri Buluşması, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelenlerle birlikte yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Trakya ve Balkanların sevilen televizyon programcısı Recep Dural'a Rumeli ve Balkan kültürüne verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

Etkinlikte misafirlere 250 tepsi börek ile Cerrah'ın coğrafi işaretli kuru fasulyesi ikram edildi.

'HEPİMİZ KARACAOVA'NIN EVLATLARIYIZ'

Karacaovalıları bir araya getirmek amacıyla 2008 yılından bu yana bu buluşmaları düzenlediklerini belirten Platform Önderi Hüseyin Aynalı, mübadelenin ardından farklı coğrafyalara savrulan insanların çocukları ve torunları olarak köklerle yeniden buluştuklarını söyledi.

Aynalı, 'Farklı şehirlerde yaşamış, kendimizi farklı kelimelerle tanımlamış olabiliriz ama hepimiz aynı toprağın, aynı kültürün ve aynı büyük hatıranın çocuklarıyız. Hepimiz Karacaova'nın evlatlarıyız' dedi.

'Birlik ve beraberlik içinde buluştuk'

11. Buluşma'nın Komite Başkanı İsmail Karaman ise Karacaova'dan başlayan göç yolculuğuna dikkat çekerek, sosyal medya sayesinde farklı şehirlerdeki akrabaların yeniden bir araya geldiğini ifade etti.

Karaman, organizasyonun daha önce farklı bölgelerde gerçekleştirildiğini belirterek, bu yılki ev sahipliğinin Cerrah'a verilmesinden dolayı teşekkür etti.

KÜPLÜ BELEDİYE BAŞKANI ALTAY'DAN DUYGUSAL KONUŞMA

Meriç Küplü'den yaklaşık 600 kişiyle katıldıklarını söyleyen Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, Karacaovalıların Türkiye'nin dört bir yanına yayılan büyük bir topluluğu temsil ettiğini ifade etti. Atatürk'ün Cumhuriyet vurgusuna atıfta bulunan Altay, kültürlerini ve geleneklerini yaşatarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduklarını söyledi. Konuşmasının sonunda ise Karacaova'ya ithafen bir şiir de okudu.

Teşekkür plaketini İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay ve Komite Başkanı İsmail Karaman'dan alan Recep Dural, Karacaova Mübadillerinin bir araya gelmesinin büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Dural, Rumeli ve Balkan insanının birlik olduğunda büyük bir güç oluşturduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan yaklaşık 35,5 milyon Trakya, Rumeli ve Balkan göçmeni ile gurur duyduğunu ifade etti.