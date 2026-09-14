Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla ÇKS'ye kayıtlı üreticilere yönelik yüzde 100 hibeli mazot desteğinin yeni yılda da devam etmesi kararlaştırıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2026 Yılı Eylül Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere yönelik geleneksel mazot desteğinin 2026 yılında da sürdürülmesi karara bağlandı.

Artan üretim maliyetleri karşısında çiftçilerin yükünü hafifletmeyi ve tarımsal üretimin devamlılığını sağlamayı hedefleyen proje kapsamında, sonbahar döneminde de çiftçilere tarla ve bahçelerini sürerek ekim-dikim yapabilmeleri için mazot desteği verilecek.

48 BİNDEN FAZLA ÜRETİCİ YARARLANACAK

Proje kapsamında Gaziantep genelinde ÇKS'ye kayıtlı üretici sayısı 48 bin 941'e yükselirken, şartları taşıyan 48 bin 182 üreticinin mazot desteğinden yararlanabileceği açıklandı.

2026 yılında çiftçilere toplam 3 milyon 531 bin 710 litre mazot dağıtılması planlanıyor. Destek, daha önce Gaziantep Çiftçi Kart sahibi olan üreticilerin kartlarına doğrudan tanımlanacak. Yeni kayıt yaptıran üreticilere ise kartları ulaştırılarak anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından mazot almaları sağlanacak.

BEŞ YILDA 21 MİLYON LİTREYİ AŞACAK

2022'de başlatılan proje kapsamında bugüne kadar binlerce üreticiye mazot desteği sağlandı. 2022-2025 yılları arasında dağıtılan toplam 18 milyon 415 bin 100 litre mazota, 2026 yılı için planlanan destek de eklendiğinde miktarın beş yılda 21 milyon 946 bin 810 litreye ulaşacağı bildirildi. Başkan Fatma Şahin, mazot desteğiyle birlikte ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısında artış yaşandığına dikkat çekerek, projeye yönelik memnuniyetin yüksek olduğunu söyledi.

20 BİN SUMAK FİDANI TOPRAKLA BULUŞACAK

Mecliste ayrıca, alternatif ve ekonomik değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla 20 bin sumak fidanı teminine ilişkin madde de görüşüldü. Adana Orman Fidanlık Müdürlüğünden alınacak fidanların 5 bini, Milli Emlak tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen arazilere dikilecek. Kalan 15 bin fidan ise Gaziantep'te ikamet eden ve ÇKS'ye kayıtlı üreticilere yüzde 50 hibeli olarak verilecek.

Fatma Şahin, sumağın Gaziantep gastronomisinde önemli bir yeri olduğunu belirterek, üretimi artırıp talebi karşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

Toplantıda ayrıca Akıllı Yer Altı Damlama Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi de gündeme geldi. Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde uygulanması planlanan projenin toplam maliyetinin 20 milyon lira olduğu, bunun 10 milyon lirasının GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hibe olarak karşılanacağı belirtildi. Kalan tutarın 6 milyon lirası çiftçiler, 4 milyon lirası ise Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilecek.

Projeye başvuruların Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 'Çiftçi Kart' mobil uygulaması üzerinden yapılacağı, çalışmayla modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve suyun daha verimli kullanılması hedeflendiği bildirildi.

ÖĞRENCİLERE SİMİT VE SÜT DESTEĞİ HAZIRLIĞI

Toplantının gündem dışı bölümünde ise dar gelirli mahallelerde yaşayan ve okul beslenmesine erişmekte zorlanan çocuklara yönelik destek çalışmaları ele alındı.

İlk etapta yemek hizmeti bulunmayan anaokullarındaki çocuklara, Büyükşehir Belediyesinin aşevi ve ekmek fabrikasında hazırlanacak simit ve süt dağıtılmasının planlandığı aktarıldı. Uygulamanın kapsamına girecek okul ve öğrenci sayılarının belirlenmesi için Milli Eğitim Müdürlüğünden bilgi beklendiği kaydedildi.

Toplantı öncesinde ayrıca GASKİ ve ulaşım alanında yürütülen projeler de meclis üyelerine sunum eşliğinde anlatıldı.