Milli Mücadele’nin sembol şehri Samsun, 101 yıl önce layık görüldüğü İstiklal Madalyası’na kavuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla düzenlenen törenle, Samsun Mavnacılar Loncası’nın kahramanlığına ithaf edilen madalya ve berat, Samsun Valisi Orhan Tavlı’ya teslim edildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 11 Şubat 1924’te Samsun Mavnacılar Loncası’nın Milli Mücadele’de İstanbul’dan Anadolu’ya silah ve mühimmat taşıyarak gösterdiği kahramanlık nedeniyle İstiklal Madalyası ve Beratı ile ödüllendirilmesine karar vermişti. Bu ödül, 101 yıl boyunca Samsun’a fiziksel olarak teslim edilememişti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın ısrarlı girişimleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın desteği ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muş’un temaslarıyla, tarihi madalya bugün TBMM Şeref Holü’nde düzenlenen törenle Samsun’a takdim edildi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Samsun milletvekilleri ve il protokolü katıldı.

https://twitter.com/NumanKurtulmus/status/1953381324284449111

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, “Bu sadece bir madalya değil, milli hafızanın dirilişidir. Mavnacılar, yalnızca silah değil, birlik ve umut taşıdı. Bu tören, gecikmiş bir vefanın teslimidir” dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı, Kurtuluş Savaşı’nın meşalesinin yakıldığı Gazi Şehir Samsun’umuz, 101 yıl sonra İstiklal Madalyası’na kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milli Mücadelenin İlk Adımının Atıldığı,Kurtuluş Savaşı’nın Meşalesinin Yakıldığı,Gazi Şehir Samsun’umuz;101 Yıl Sonra, İstiklal Madalyasına Kavuşuyor.???????????????? İstiklal meşalesinin yakıldığı zorlu günlerde, Anadolu'ya mühimmat taşıyarak bağımsızlık destanına yön veren Samsun… pic.twitter.com/jcjs0qs68R— Halit Doğan (@halitdoganbsk) August 7, 2025

“Samsun’un Milli Mücadele’deki cesareti, 101 yıl sonra hak ettiği onurla taçlandığını ifade eden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, "Bu madalya, kentimiz için bir gurur kaynağıdır” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, “Mavnacılar, bağımsızlık meşalesinin Anadolu’ya taşınmasında öncü oldular” diyerek Samsun’un rolüne vurgu yaptı.