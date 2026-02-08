İstanbul Sarıyer'de karaya oturan Razouk gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün operasyonuyla kurtarıldı. Gemi, çeşitli römorkör ve botların yardımıyla güvenli şekilde yüzdürüldü.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Sarıyer Kısırkayalar mevkiinde karaya oturan Razouk isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonla başarıyla kurtarıldı.

Kurtarma sürecinde KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-9 ve KURTARMA-22 römorkörleri, KEGM-3, KEGM-9 ve BAYRAK-1 botları ile kara tahlisiye ekipleri gemiyi güvenli bir şekilde refakat ederek bulunduğu yerden yüzdürdü.

İstanbul Sarıyer Kısırkayalar mevkisinde karaya oturan RAZOUK isimli gemi kurtarma uzmanlarımızın koordinasyonunda; KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-22 Römorkörlerimizin;

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, operasyon boyunca sağlanan destek ve koordinasyon için Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti.

Gemi kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlanması, İstanbul Boğazı ve çevresindeki deniz trafiğinin güvenliği açısından da önem taşıyor.