Ağrı Belediyesi’nin, Leylekpınar Mahallesi’nde eski belediye sineması arazisini 70 milyon TL bedelle satışa çıkarması halkta büyük tepkiye yol açtı. Vatandaşlar, kentin en merkezi noktalarından birinin kültür merkezi yerine satılmasının 'geleceğe darbe' olduğunu savundu.AĞRI (İGFA) - Ağrı Belediyesi, Leylekpınar Mahallesi’nde, geçmişte Ağrı Belediye Sineması olarak kullanılan ve riskli yapı gerekçesiyle yıkılan arsayı satışa çıkardı.

Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras’ın onayıyla, imar planında “6 kat ticaret alanı” olarak tanımlanan arsanın muhammen bedeli 70 milyon 50 bin TL, geçici teminatı ise 2 milyon 101 bin TL olarak belirlendi. 22 Ağustos 2025’te yapılacağı duyurulan ihale ilanı sonrasında bu karar, kentte büyük tartışmaya sebep oldu.

"KENTİN GELECEĞİ SATILIYOR”

Ağrı’nın en merkezi bölgelerinden birinde yer alan arsanın satışa çıkarılması, vatandaşlar tarafından “kültürel mirasın yok edilmesi” olarak nitelendirildi.

Birçok Ağrılı, bu alanın kültür merkezi, gençlik evi veya sosyal bir proje için değerlendirilmesini beklerken, satış kararını “plansız ve kamu yararına aykırı” buluyor.

Sosyal medyada da yankı bulan tepkilerde, “Belediye kaynakları tükeniyor, peki yarın ne olacak?” sorusu öne çıkıyor.

“SATIŞ DEĞİL, YATIRIM GEREKLİ”

Bu arada vatandaşlar, belediyenin elindeki kıymetli taşınmazları hızla elden çıkarmasının uzun vadede kente zarar vereceğini savundu.

“Yeni bir kültür merkezi için bu arsayı tekrar satın almak zorunda kalacağız” diyen bir grup Ağrılı, Belediye Başkanı Hazal Aras’tan satış yerine kalıcı kamu yatırımlarına odaklanmasını talep etti. Özellikle geçmişte yolsuzluk iddialarıyla anılan belediyelerin gölgesinde, bu satışın şeffaflık ve niyet açısından soru işaretleri yarattığı belirtiliyor.

“HİÇBİR BAŞKAN SATMADI, HAZAL ARAS SATIYOR”

Bazı vatandaşlar, “Hiçbir belediye başkanı böylesine değerli bir arsayı satmazken, Hazal Aras belediyeyi arsa satarak yönetiyor” diyerek satış kararının derhal iptal edilmesini ve arsanın kamu yararına kullanılmasını istedi.