Bursa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kadınların ve çocukların güvenliğinin sağlanmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Çalışma kapsamında vatandaşlara, KADES uygulamasının amacı, kullanım şekli ve acil durumlarda sağladığı hızlı müdahale imkânları anlatıldı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve farkındalığın artırılması hedefiyle yürütülen bilgilendirme faaliyetinde, uygulamanın ücretsiz olarak indirilebildiği ve tek tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşma imkânı sunduğu vurgulandı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından, Uludağ Milli Parkı'na kış turizmi amacıyla gelen ziyaretçilere yönelik Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Uludağ Milli Parkı'nda kış turizmi için bulunan vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

