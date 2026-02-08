İSTANBUL (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, biyolojik çeşitliliği tehdit eden yasa dışı faaliyetlere karşı yürütülen denetimler kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

7 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen kontrollerde, su ürünleri kontrol görevlileri tarafından bir yolcuya ait valizde yapılan aramada yaklaşık 12,2 kilogram ağırlığında, toplam 90 bin adet canlı tıbbi sülük ele geçirildi. Sülüklerin kaçak yollarla ülkeye sokulmak istendiği tespit edildi. Yetkililer, ilgili şahıs hakkında daha önce de benzer bir fiilden işlem yapılmış olması nedeniyle 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında adli işlem başlatılması amacıyla suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, biyolojik çeşitliliği tehdit eden yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, denetimlerin ülke genelinde aralıksız devam edeceğini duyurdu.