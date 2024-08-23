Keşanspor’da forma giyen İrfan Saraloğlu, 21 Ağustos'ta Galatasaray’ın İsviçre takımı olan Young Boys takımı ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında, Okan Buruk’un cezalı olması nedeni ile kulübede yer alarak Keşanlıların göğsünü kabarttı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde,3. Lig'de 1975-1986 sezonunda keşanspor’da forma giyen ve birçok kulüpte antrenörlük yapan ve bugün Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcı antrenörlüğünü yapan İrfan Saraloğlu'nun Florya Metin Oktay tesislerinde misafiri olmuştuk.

Keşanspor’da forma giyen Saraloğlu, 21 Ağustos Çarşamba günü Galatasaray’ın İsviçre takımı olan Young Boys takımı ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında, Okan Buruk’un cezalı olması nedeni ile kulübede yer alarak Keşanlıların göğsünü kabarttı.

Keşanspor’dan İrfan hocayı hatırlayan Keşanlılar, “Keşanspor formasını giymiş, Keşan için ter döken İrfan Saraloğlu’nun bu başarısı bizim için bir mutluluk oldu. Kendisini tebrik ediyoruz” dedi. Galatasaray’ın deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın rövanşı önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul’da oynanacak olan maçta Okan Buruk’un cezası nedeniyle yine takımın başında İrfan Saraloğlu yer alması bekleniyor.

İrfan Saraloğlu ve Galatasaray’a rövanş maçında başarılar diliyoruz.