Edirne'de Keşan'ın başarılı sporcularından Ahmet Tek, yaşadığı sakatlık sonrası geçirdiği operasyonun başarılı olduğunu açıkladı. Genç sporcu, spor hayatının sona erdiği yönündeki endişelere son noktayı koydu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan spor camiasının yakından tanıdığı isimlerden Ahmet Tek, bir süredir yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi görüyordu. Sağlık durumuna ilişkin merak edilen sorulara sosyal medya üzerinden yanıt veren başarılı sporcu, Algoloji (Ağrı Bilimi) bölümünde başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tek, spor kariyerinin tehlikede olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini aktaran genç sporcu, antrenmanlara kısa süre içinde yeniden başlayacağını açıkladı.

Ahmet Tek mesajında, 'Spor hayatım bitti mi diye merak edenler olmuş; durumum gayet iyi. Algoloji bölümünde başarılı bir operasyon geçirdim. Pistlere yakın zamanda, eskisinden çok daha güçlü bir şekilde döneceğim. Bu süreçte dualarını ve geçmiş olsun dileklerini eksik etmeyen tüm Keşan halkına şükranlarımı sunuyorum' ifadelerine yer verdi.

Keşanlı sporseverler ise genç atletin en kısa sürede pistlere dönmesini bekliyor.