Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda ONVO Büyükçekmece Basketbol'u 81-91 mağlup eden TOFAŞ'ta, Başantrenörlük görevini üstlenen Murat Hüseyin Yılmaz, 'Oyuncularım karakter koydu, bu galibiyet önemliydi' dedi.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü'nde başantrenörlük görevini üstlenen Yardımcı Antrenör Murat Hüseyin Yılmaz, maç sonunda yaptığı değerlendirmede galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Üçüncü çeyrekte savunma direncinin düştüğünü belirten Yılmaz, ilk yarının 28-41'lik skorla tamamlanmasının takımda rehavete yol açtığını ifade etti.

Rakiplerinin tempoyu artırarak maça ortak olmaya çalıştığını dile getiren Yılmaz, 'Tehlikeli bir takıma karşı oynadık. Onlar da maçı yakalayıp kazanmak için tempoyu arttırdı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ortaya iyi bir karakter koydular. Bu maçı kazanmak önemliydi, kazandığımız için mutluyum' dedi.

Hatırlanacağı gibi, TOFAŞ S.K., Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. hafta mücadelesinde deplasmanda ONVO Büyükçekmece Basketbol'u 81-91 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atmıştı.