Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve basketbol tutkunu gençler tarafından büyük ilgi gören 6. Kardeş Pası Basketbol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Şampiyonaya son katılım tarihi 16 Şubat Pazartesi günü olarak belirtildi.

KOCAELİ (İGFA) - Spor yatırımları ve faaliyetlerinde ortaya koyduğu belediyecilik anlayışıyla tüm Türkiye'ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençleri spora teşvik etmeye devam ediyor. Düzenlediği spor organizasyonlarıyla barış, kardeşlik, dostluk, centilmenlik, takım ve mücadele ruhu gibi unsurları gençlere kazandırmak isteyen Büyükşehir, bu kapsamda 'Okullar Arası Kardeş Pası Basketbol Şampiyonası' düzenliyor. Atatürk Spor Salonu'nda 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek heyecan dolu turnuvada ortaokul ve lise takımları parkede ter dökecek. Turnuvaya başvurular https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/KardesPasi.aspx adresi üzerinden alınacak. Son katılım tarihi ise 16 Şubat Pazartesi günü olarak belirtildi.

TURNUVA 4 KATEGORİDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardaki ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağlayabileceği 6. Kardeş Pası Basketbol Şampiyonası ortaokul erkekler ve kızlar ile lise erkekler ve kızlar kategorilerinde düzenlenecek. 3x3 sokak basketbolu şeklinde gerçekleştirilecek şampiyonada her takım 3 asil 2 yedek olmak üzere 5 oyuncu ile sahaya çıkacak. 2 gün sürecek ve eleme usulü ile yapılacak turnuvada ekipler, okul takımlarının formaları ile mücadele edecek. Şampiyonaya katılan tüm izleyicilere tişört, dereceye giren sporculara kupa ve madalya verilecek. Turnuvanın finalinde şampiyon takım 6 bin TL, ikinci takım 4 bin TL, üçüncü takım ise 2 bin TL tutarında spor hediye çekinin sahibi olacak.