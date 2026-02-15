TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 81-91'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. haftasında TOFAŞ, deplasmanında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk bölümde Yiğitcan Saybir ve Marek Blazevic'in basketleriyle 6-0'lık seri bularak 5. dakikada televizyon molasına 1-6 önde girdi.

Mola dönüşü Alex Perez'in elinden üçlükler bulan Bursa ekibi, Jordan Floyd ve Alex Perez'in sayılarıyla ilk çeyreği 7-19 önde kapattı.

İkinci periyodun başında TOFAŞ Basketbol Takımı Özgür Cengiz'in basketiyle farkı 14'e (7-21) çıkarsa da ev sahibi takım, bulduğu 9-0'lık seri ile 12.50'de farkı 5'e çekti: 16-21. Bu seriye Jordan Floyd'un basketi son verirken, Isaiah Whaley, Hugo Besson ve Alex Perez'in üçlükleri sonrası Marek Blazevic ve Yiğitcan Saybir ile sayılar bulan konuk takım soyunma odasına 28-41 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seri ile başlayan Büyükçekmece'nin bu sersine Marek Blazevic'in basket faul sayılarıyla son veren TOFAŞ, Furkan Korkmaz ve Marek Blazevic ile sayılar bulmaya devam etse de ev sahibi takım, 24. dakikada farkı 1'e indirdi: 47-48. Özgür Cengiz, Isaiah Whaley ve Jordan Floyd'un basketleri sonrası Büyükçekmece Basketbol 27. dakikaya girerken 55-54 öne geçerken, Jordan Floyd ile yeniden öne geçen Mavi Yeşilliler, Özgür Cengiz, Alex Perez ve Sadık Kabaca'nın sayılarıyla son çeyreğe 61-62 üstün girdi.

Dördüncü periyoda da Hugo Besson ve Jordan Floyd'un üçlükleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, skoru 61-68'e getirirken, ev sahibi takım 5-0'lık seri ile 66-68 yaptı. Rakip sayılarına Alex Perez, Hugo Besson ve Marek Blazevic ile karşılık veren Bursa temsilcisi, Yiğican Saybir ve Alex Perez'in sayılarıyla son dakikasına 77-86 önde girdiği karşılaşmayı Isaiah Whaley ve Yiğitcan Saybir'in sayılarıyla 81-91 kazanmayı başardı.

Büyükçekmece deplasmanında TOFAŞ'ta Alex Perez 20 sayı ve Marek Blazevic 19 sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; Hugo Besson'dan 13 sayı; Jordan Floyd'dan 12 sayı ve Yiğitcan Saybir'den 11 sayılık katkı geldi.

Sakatlığı bulunan kaptan Tolga Geçim bu karşılaşmada da kadroda yer almazken, Başantrenör Emil Rajkovic ile yolların ayrılmasının ardından Büyükçekmece karşısında Yardımcı Antrenörlerden Murat Hüseyin Yılmaz Başantrenör olarak takımın başında yer aldı.

Bu hafta oynanacak maçların ardından lige Türkiye Kupası ve milli takım maçları verilecek. TOFAŞ Basketbol Takımı, Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında ise 18 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de sahasında Beşiktaş GAİN ile Dörtlü Final'e kalma mücadelesi verecek.