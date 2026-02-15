Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nde Osmangazi Belediyespor, büyük heyecana sahne olan mücadelede Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

BURSA (İGFA) - Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nde mücadele veren Osmangazi Belediyespor, 26. Hafta müsabakasında deplasmanda Fenerbahçe Medicana'ya konuk oldu.

50. Yıl Deniz Esinduy Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip etkili başlarken, ilk seti 25-17 kazandı. İkinci set ile birlikte toparlanan Osmangazi Belediyespor, üst üste aldığı sayılarla oyunda üstünlük kurdu ve bu seti 25-17 kazanarak setlerde durumu eşitledi. Üçüncü seti 25-21 kaybeden Bursa temsilcisi, dördüncü sette büyük bir mücadele örneği göstererek bu seti 25-22 kazandı ve setlerde durumu yeniden eşitleyerek maçı da tie-break setine götürdü. Bu bölümde hata yapmayan Osmangazi Belediyespor, final setini 15-10 kazanarak, maçtan da 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Medicana deplasmanında kritik bir galibiyet alan Osmangazi Belediyespor, Play-Off iddiasını kuvvetlendirdi.