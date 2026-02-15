Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde Keçiören Belediyesi Bağlumspor'a konuk olan Büyükşehir Basketbol, son saniyelerde attığı baskette parkeden 65-67'lik skorla galip ayrıldı. Bu galibiyetle Büyükşehir, bitime 3 hafta kala grup liderliğini garantiledi ve adını Play-Off'a yazdırdı.

İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİLER

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan kritik mücadeleye Büyükşehir Basketbol, Kaptan Gökhan Aydın, Yavuz Koça, Mert İlhan, Aydın Şirin ve Berke Baran Akçam ilk 5'i ile başladı. İlk çeyrekte farkı 10 sayıya kadar çıkartan Büyükşehir, ikinci çeyrekte rakibin yaklaşmasına izin verse de devreyi 32-38'lik skorla önde bitirdi.

SON SANİYEDE KAZANDILAR

İkinci yarı parkede mücadele vardı. Başa baş geçen mücadelede son çeyreğe Büyükşehir rakibinin iki sayı gerisinde girdi. Maçın son dakikalarına doğru fark 7 sayıya kadar çıktı. Son dakikalarda bulduğu art arda basketlerle maça yeniden ortak olan Büyükşehir, bitime 26 saniye kala gelen basketle öne geçti ve parkeden 65-67'lik skorla galip ayrıldı.

BİTİME 3 HAFTA KALA GARANTİLEDİ

Büyükşehir'de maçın yıldızı attığı 13 sayıyla kaptan Gökhan Aydın oldu. Bu galibiyetle bitime 3 hafta kala Büyükşehir Basketbol, grubunu lider bitirmeyi garantiledi ve adını Play-Off'a yazdırdı.