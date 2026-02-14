Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz spor kursları ile 7'den 70'e herkesi sporla buluşturmaya devam ediyor. 'Sağlıklı yaşam için harekete geçin' sloganıyla hizmet veren Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) kış aylarında da yoğun ilgi görüyor. Döşemealtı ASFİM'e sabahın erken saatlerinde gelen kadınlar güne step, pilates ve aerobik ile başlayarak formlarını koruyor.

ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ASFİM'ler her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya devam ediyor. Antalyalıları spor ve hareketli yaşama teşvik eden ASFİM'lerde fitness, step-aerobik, pilates, reformer, zumba, çocuklar için temel jimnastik dersleri ve kadınlara özel savunma sanatı eğitimleri gibi farklı branşlarda birçok kurs ücretsiz olarak veriliyor.

PROFESYONEL EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE SPOR

2025 yılında Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesinde açılan ASFİM kursları da kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Sabahın erken saatlerinde kurs merkezine gelerek profesyonel eğitmenler eşliğinde step ve aerobik yaparak güne başlayan kadınlar sporla zinde kalıyor. Özel ekipmanlarla donatılan spor salonunda düzenli spor yapmanın keyfini yaşayan kadınlar hizmetlerden memnun.

DÖŞEMEALTI ASFİM'E İLGİ YOĞUN

Döşemealtı ASFİM'in kadınlara yönelik kursları hakkında bilgi veren Döşemealtı ASFİM Sorumlusu Spor Eğitmeni Selin Semiz, 'Döşemealtı ASFİM kurslarımız açıldığı günden itibaren yoğun bir ilgi ve talep görüyor. Yaklaşık 150- 200 arasında kursiyerimize hizmet veriyoruz. Oldukça verimli ve keyifli bir kurs dönemi geçiyoruz. Kadınlara özel pilates, step ve aerobik derslerimizle salı ve perşembe günleri hizmet veriyoruz. Tüm Döşemealtılı kadınlarımızı hareketli ve sağlıklı yaşam için kurslarımıza bekliyoruz' dedi.

KURSDAN SONRA KADINLAR GÜNÜ YAPIYORUZ

Uzun zamandır Büyükşehir Belediyesi'nin ASFİM kurslarına katıldığını söyleyen Firdevs Şahin Yıldırım ise, 'Döşemealtı ilçemize bu merkezin açılmasın son derece mutlu oldum. Eğitmenimizin öncülüğünde kadınlar olarak harika bir gün geçiriyoruz. Özellikle sabah gruplarına bayılıyoruz. Özellikle elli yaş üzeri her kadının bu kurslara katılması gerektiğini düşünüyorum. Emeklilikten sonra yaptığım en güzel aktivite. Herkesi buraya davet ediyorum. Kas kütlesi ve esneklik kazanıyoruz. Yaşlılıkta kendi başımıza ayakta kalabilmek bu çok önemli. Burada yeni arkadaşlıklar da kazanıyoruz. Kurslardan sonra kadınlar arasında toplanıp gün yapıyor ve oldukça eğleniyoruz' diye konuştu.

YAŞANTIMIZA HAREKET KATTIK

Döşemealtı ASFİM'de step, aerobik ve pilates derslerine katılan kursiyer Selin Özbek 'Sunulan hizmetlerden ve eğitmenlerimizden çok memnunuz. Spor kursları ile yaşantımıza hareket katıyoruz. Günlük hayatımıza çok büyük etkisi oluyor. Pilates ile vücudumuz esniyor kaslarımız gelişiyor, stepte ise nabzımız yükseliyor, kardiyo olarak fayda sağlıyor. Kadınlar olarak yaşlılıkta yaşayabileceğimiz sorunlara karşı şimdiden yatırım yapıyoruz. ASFİM'e başlar başlamaz hemen komşularıma da haber verdim. Bazı vatandaşlar spora bütçe ayıramayabiliyor. Ancak Büyükşehir Belediyemiz ücretsiz olarak bize bu imkânları sağlıyor ve hep birlikte spor yaparak keyif alıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin bizlere sağladığı imkânlardan dolayı çok teşekkür ediyorum' dedi.