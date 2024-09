WBC Türkiye'nin şampiyon boksörleri ve yöneticileri, Şişli'de bulunan Down Cafe'de görev yapan down sendromlu bireyleri ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Boks Konseyi (WBC) Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda WBC Asya Yönetim Kurulu Başdanışmanı Oksana Semenishina'nın da aralarında bulunduğu heyetin bu anlamlı ziyaretinden memnun kalan ve sıra dışı vakitler geçiren down sendromlu bireylere WBC Türkiye Başkanı Serdar Avcı tarafından boks eldivenleri ve tişört hediye edildi.

Şişli'de düzenlenen etkinliğe Semenishina ve Avcı'nın yanı sıra profesyonel boksörler Seren Ay Çetin, Tarık Sözer ve Burak Küçükçavuş da katılırken Down Cafe'de garsonluk yapan bireyler ile boks gösterisi yapıldı, bol bol sohbet edildi. Yumruklar bu kez sevgi ve farkındalık için atılırken down sendromlular şampiyon sporcular ile unutulmayacak anlar yaşadılar. Gönüllerince eğlen down sendromlular şampiyon sporculara hazırladıkları yemekleri tattırırken, heyetin sunduğu hediyeleri aldıklarında ise gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi.

SEREN AY ÇETİN: MUTLU VE HEYECANLIYIM

Organizasyona katıldığı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren dünya gümüş kemer sahibi profesyonel boksör Seren Ay Çetin, "Çok tatlı bir aktivite. Bir ay sonra önemli bir maçım var. Sonrasında buraya sık sık gelmeyi düşünüyorum. Buradaki arkadaşlarımla birlikte boks aktivitelerine devam edeceğiz. Çok keyif aldım, ben bu tarz aktivitelere bayılıyorum. Çok güzel düşünülmüş, antrenörümün aklına gelmiş. Çok hoşuma gitti, çok sevindim ben de en az onlar kadar mutlu ve heyecanlıyım. Dediğim gibi maçımdan sonra sık sık geleceğim. İnşallah diğer tüm arkadaşlarım buraya gelirler" ifadelerini kullandı.

Dünya Boks Konseyi (WBC) Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda WBC Asya Yönetim Kurulu Başdanışmanı Oksana Semenishina buluşmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, "WBC Türkiye ofisi burada aktivitelere başladı. Biz dünyada büyük bir konseyiz ve Türkiye ofisinin bu tarz aktivitelere başlaması bizim çok hoşumuza gidiyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Bugün burada özel çocuklarla beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Onlara boksun ne olduğunu anlatmak özellikle sporun ne olduğunu anlatmak gerçekten çok hoş bir şey. Onlar burada idman yaptılar ve onlar da bu işi yapabildiğini gösterdiler. Umuyoruz ki onlara ileride organizasyon düzenleyebiliriz. Bizim WBC şampiyonlarımız sadece WBC şampiyonu değil, aynı zamanda kalpleri de altın gibi. Buraya geldiler ve destek çıktılar. Şampiyonlarımızı tebrik ediyorum. İlk aktiviteye başladık. Sık sık bu tarz aktiviteler yapacağız. Önümüzdeki hafta bir ziyaretimiz daha olacak" diye konuştu.

WBC International, WBC Asya gümüş ve UBO dünya şampiyonluğu sahibi olan ve aynı zamanda antrenörlük de yapan, WBC Türkiye'yi kurarak Türk boksör ve hakemlerin önünü açan Başkanı Serdar Avcı ise "Bugün kardeşlerimizi ziyarete geldik. Kendilerine destek çıkmak istiyoruz. Umuyoruz ki bizim gibi birçok değerli sporcu değerli kardeşlerimizi ziyaret edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada özel çocuklarımızla beraber olmaktan büyük gurur duyuyoruz, mutluluk yaşıyoruz. Bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Umarım kardeşlerimize, evlatlarımıza bizim gibi düşünüp destek çıkan kişiler olacak" şeklinde konuştu.