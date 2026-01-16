Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SAMEK'lerde Ocak ayında yeni kurslar açılıyor. Sanattan bilişime, yabancı dilden mesleki gelişime kadar birçok alanda düzenlenecek eğitimler farklı merkezlerde vatandaşlarla buluşacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK), Ocak ayı itibarıyla açılacak yeni kurslar için kayıt sürecini başlattı. Sanattan yabancı dile, bilişimden mesleki gelişime kadar birçok alanda açılacak kurslar, farklı merkezlerde vatandaşlarla buluşacak.

Yeni dönem kapsamında tezhip, karakalem, Arapça, ileri Excel, yazılım tabanlı muhasebe ve bilgisayar işletmenliği gibi alanlarda eğitimler verilecek. Kurslar; Güneşler, Ozanlar, Tekeler, Sapanca ve Karaman SAMEK merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Tezhip eğitimi Güneşler SAMEK'te, karakalem kursları Güneşler, Tekeler ve Ozanlar SAMEK'lerde verilecek. Arapça A1-A2 eğitimleri Ozanlar ve Karaman SAMEK'te düzenlenecek.Bilişim ve mesleki gelişim alanındaki kurslardan İleri Excel Uygulamaları, Yazılım Tabanlı Muhasebe Uygulamaları ile Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) eğitimleri ise Sapanca SAMEK'te gerçekleştirilecek.

Başvuruların sakarya.bel.tr adresindeki online başvuru sistemi üzerinden alınacağı öğrenildi.