Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK, 7’den 70’e herkes için bir eğitim ve üretim kapısı aralıyor. Tekeler SAMEK’te eğitim alan kadınlar, el emeğiyle ürettikleri çanta, broş, şapka, toka, taç gibi ürünleri kazanca dönüştürerek aile ekonomilerine önemli derecede katkı sağlıyorlar. Bugüne kadar bu çatı altında binlerce kadın yepyeni bir geleceğe kapı araladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edinme Kursları (SAMEK), yaşlısından gencine, ev hanımından üniversite öğrencisine kadar herkese sadece meslek değil, aynı zamanda umut ve özgüven kazandırıyor.

SAMEK’LE GİRİŞİMCİLİĞE UZANAN YOL

SAMEK’ler ev hanımlarına yeteneklerini keşfetme ve el becerilerini kazanca dönüştürme imkânı sunarak, onların girişimcilik yolunda ilerlemesine destek oluyor.Tekeler SAMEK’te eğitim alan kadınlar, el emeğiyle ürettikleri ürünleri kazanca dönüştürerek aile ekonomilerine önemli derecede katkı sağlıyorlar.

EV HANIMLARI İÇİN FIRSAT KAPISI

Her yaştan kadının bir araya geldiği SAMEK atölyelerinde, ev hanımları girişimcilik yolunda ilerliyor. Tekeler SAMEK’te sıfırdan başlayarak meslek öğrenen kadınlarürettiklerini kazanca dönüştürmek için çalışıyor.

“HOBİ MESLEĞE, ÜRETİM KAZANCA DÖNÜŞTÜ”

Kadın giyim aksesuarları atölyesinde girişimci olan 49 yaşındaki Fatma Pehlivan, “SAMEK’e hobi olarak başlasam da zamanla bu ilgi profesyonel bir sürece dönüştü.6 yıldır el emeği ürünlerimi satışa sunuyorum. Başlangıçta sadece kendim için üretiyordum.Daha sonra çevremdeki insanların “Bana da yap” demesiyle dışarıya satış yapmaya başladım. Şu an dışarıda satışlarımı sürdürüyor olsam da hâlâ buraya gelerek eğitim almaya ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. SAMEK bana sadece bir meslek kazandırmakla kalmadı aynı zamanda yeni bir bakış açısı sundu. Kursların bana kattığı her şeyden çok memnunum” diye konuştu.

“UYURKEN BİLE BONCUK İŞLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

Ev hanımlığından girişimciliğe doğru geçiş yapan34 yaşındaki Merve Aydın ise, “Bu işe on yıl önce başladım.O dönemde gelin çeyizimi bile SAMEK kurslarında hazırlamıştım. Şu an bir festival için hazırlık yapıyorum.Kendi tasarımlarımı insanlara tanıtmayı hedefliyorum. Haftanın iki günü kursa geliyorum ama kurslar her gün olsa, her gün severek katılırdım. Burada olmak, üretmek ve paylaşmak bana tarifsiz bir mutluluk veriyor. Hatta bazen uyurken bile boncuk işlemeyi düşünüyorum. İşimi tutkuyla yapıyor, her anından keyif alıyorum” ifadelerini kullandı.