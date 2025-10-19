Salomon Cappadocia Ultra Trail'de dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Mesut IŞIK / NEVŞEHİR (İGFA) - Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşen Salomon Cappadocia Ultra Trail'e, 79 ülkeden 2 bin 406 patika koşucusu katıldı.

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 12'nci kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 119K, 63K, 38K ve 14K'lık parkurlarda koşuldu.

Ürgüp merkezden start alan sporcular, Kapadokya'nın doğa harikası coğrafyasında koşuldu. Zorlu ve bir o kadar da keyifli parkurlarda yer alan patika koşucuları, kıyasıya mücadele verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda; Corendon Airlines, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia ve Yunak Evleri co-sponsor olarak yer aldı. Avantgarde Collection, PT Academy ve Salcano destek sponsorları arasında bulunurken, Züber ürün sponsoru, Power Medya Group ise tanıtım destekçisi, otomotiv sponsorluğunu ise Doğuş Oto Wolsvagen üstlendi.

Etkinliğin sosyal sorumluluk ortağı ise yine Adım Adım olurken, dereceye girenlerde ilk 3'ler şöyle oldu:

ULTRA TRAIL (CUT) 119K

ERKEKLER

1 - Stanislav Sabokar (Rusya) - 12:33:13

2 - Mustafa Dağdelen (Türkiye) - 12:55:57

3 - Hossein Niroomandi (İran) - 13:05:45

KADINLAR

1 - Beyza Güzel (Türkiye) - 13:50:32

2 - Naomi Brand (Güney Afrika) - 14:10:43

3 - Olga Fedeneva (Rusya) - 14:54:10

MEDIUM TRAIL (CMT) 63K

ERKEKLER

1 - Christian Meier (Kanada) - 05:21:44

2 - Oğuzhan Emre Singer (Türkiye) - 05:36:08

3 - Ivan Biriuzov (Rusya) - 05:37:22

KADINLAR

1 - Anastasiia Shpak (Rusya) - 05:53:19

2 - Tuğçe Karakaya (Türkiye) - 05:59:30

3 - Sanita Roze (Letonya) - 06:43:05

SHORT TRAIL (CST) 38K

ERKEKLER

1 - Mestan Turhan (Türkiye) - 02:46:48

2 - Koray Het (Türkiye) - 02:59:19

3 - İrem Can Ayaz (Türkiye) - 02:59:57

KADINLAR

1 - Alena Topor (Rusya) - 03:22:23

2 - Fatma Taş (Türkiye) - 03:34:41

3 - Ekaterina Troshanova (Türkiye) - 04:02:21

MİNİ TRAIL (CMIT) 14K

ERKEKLER

1 - Oscar Basantes (Ekvador) - 01:01:12

2 - Mustafa Araç (Türkiye) - 01:11:53

3 - Enes Altıparmak (Türkiye) - 01:12:53

KADINLAR

1 - Tülin Okyay (Türkiye) - 01:17:55

2 - Selma Altundiş (Türkiye) - 01:18:20

3 - Anna Kirdan (Türkiye) - 01:25:53

Salomon Cappadocia Ultra Trail'de derece elde eden sporcular düzenlenen törende ödüllerine kavuştu.

Bu arada Salcano Cappadocia Çocuk Koşusu, 450 küçük sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Koşunun startını Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü verdi.

Renkli anlara sahne olan çocuk koşusunun ardından çekiliş yapıldı. 20 çocuğa Salcano tarafından bisiklet hediye edildi