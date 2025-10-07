Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yaptığı ziyaretten 2 önemli müjde paylaştı. Alemdar, Sakarya'da kültür sanatın efsanesi olan AFA Kültür Merkezi'nin ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nın yapımının başlayacağını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Buluşmanın ardından şehrin merakla beklediği iki yeni yatırım için müjdeli haberi paylaşan Başkan Alemdar, Sakarya'da kültür ve sanatın merkezi olan ve bir efsane olarak anılan AFA Kültür Merkezi ile uzun yıllardır gündemde olan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nın yapımı için süreci başlattıklarını açıkladı.

Paylaşımında 'hayırlı olsun' dileklerini ileten ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür eden Başkan Alemdar, AFA Kültür Merkezi'nin inşası ve yıllardır eksikliği çekilen Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının yapımı için süreci başlattıklarını belirterek, 'Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a destekleri için şükranlarımı sunuyor, her zaman yanımızda olan Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, Milletvekillerimiz Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık'a, İl Başkanımız Yunus Tever'e teşekkür ediyorum. Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun' dedi.