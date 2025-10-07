Konya'da Selçuklu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma bir kez daha dikkat çekildi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ilk toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantı öncesinde Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinen Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediye Meclisi'nin daima masum ve mazlum Gazze halkının yanında olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Konya'da düzenlenen uluslararası toplantılarda da Filistin'le ve Gazze bölgesinde yaşanan katliamlarla ilgili hassasiyetlerini ve buradaki katliamın bir an önce sonlandırılmasıyla ilgili yapılan çaba ve gayretleri anlattıklarını anımsatan Başkan Pekyatırmacı,' Bütün paydaşımız olan ülkelerden, yerel yönetimlerden çok güçlü bir şekilde destek gördük. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, bir kampanya başlattı ve bu kampanya çerçevesinde bizler yerel yönetimler olarak Filistin'de bulunan kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu beyan ettik. Manevi yönden dualarımız her zaman onlarla ama maddi yönden de yine dün olduğu gibi bugün de onlarla birlikte olduğumuzu söyledik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın başlattığı kampanyaya, şahsım olarak desteğimi bildirdim. İnşallah arzu ediyor, ümit ediyorum ki yerel yönetim olarak güçlü bir şekilde tüm meclis üyelerimizle ve tüm yöneticilerimizle birlikte bu kampanyanın arkasında duralım. Bundan sonraki süreçte özellikle Gazze bölgesinin ayağa kalkması ve oradaki mazlum kardeşlerimizin bir an önce refaha kavuşması için maddi anlamda da onlara en güçlü desteği verelim istiyorum' dedi.

Başkan Pekyatırmacı, tüm meclis üyelerine Gazze konusunda hem maddi hem de manevi anlamda destek oldukları için ayrı ayrı teşekkür etti.