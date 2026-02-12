Bursa İnegöl Belediyesi'nin ilkini 2020 yılında hayata geçirdiği ve bugün 5 ayrı noktada bulunan Nöbetçi Kitaphaneler, gençlerin eğitim yolculuğuna güçlü bir destek sağlıyor. Sunduğu zengin kaynak ve modern çalışma ortamıyla dikkat çeken merkezler, geride kalan 6 yılda 816 bin 593 kişiye hizmet verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi'nin ilkini 2020 yılında şehre kazandırdığı Nöbetçi Kitaphaneler, kısa sürede öğrencilerin uğrak mekanı haline geldi. Gençler için eşsiz mekanlar olmakla beraber sunulan hizmet ve sağlanan imkanlarla ilkokul düzeyinden üniversite üstü düzeye kadar her yaşa hitap eden Nöbetçi Kitaphaneler, İnegöl'de eğitim alanının sembol mekanı haline geldi.

Şehrin farklı noktalarında hizmet veren 5 merkez, kurulduğu günden bu yana toplam 816 bin 593 kişiye ev sahipliği yaparak öğrencilerin en önemli çalışma ve gelişim alanlarından biri oldu.

5 MERKEZDE GÜÇLÜ EĞİTİM ALTYAPISI VE ZENGİN KAYNAK PORTFÖYÜ

İnegöl Belediyesi'nin öğrencilerin talep ve önerilerinden yola çıkarak oluşturduğu bu özgün modelli kütüphaneler, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler başta olmak üzere, ders çalışmak ve araştırma yapmak isteyen herkes için modern, güvenli ve konforlu bir ortam sunuyor. Sessiz çalışma alanları, zengin kitap arşivleri ve uygun fiziki koşullarıyla dikkat çeken merkezler, gençlerin akademik başarısına doğrudan katkı sağlıyor. Bugün itibariyle 5 ayrı noktada hizmet veren Nöbetçi Kitaphaneler, kapasite ve kitap sayılarıyla da önemli bir büyüklüğe ulaştı: Yeni Yaşam Alanı içerisinde bulunan Nöbetçi Kitaphane 19.222 kitap ve 215 kişilik kapasitesiyle en yoğun kullanılan merkez. Gençlik Merkezi Kitaphane ise 8.949 kitap ve 152 kişilik kapasiteye sahip. Daha çok ilk ve ortaokul düzeeyi öğrencilerine hitap eden ve Z Kütüphane formunda oluşturulan Akhisar-Huzur Kitaphanesi 4.974 kitap ile 45 kişilik kapasiteye sahipken, Kanal İnegöl Kitaphane 2.856 kitap ve 40 kişilik kapasite, Konak Kitaphane ise 43 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. Toplam kitap sayısı on binleri aşan bu merkezler hem kaynak çeşitliliği hem de oturma kapasitesiyle İnegöl'de önemli bir eğitim altyapısı oluşturuyor.

ÖĞRENCİLERİN BAŞARI YOLCULUĞUNA DESTEK

Nöbetçi Kitaphaneler, yalnızca birer çalışma alanı değil; aynı zamanda gençlerin disiplinli çalışma alışkanlığı kazandığı, hedeflerine odaklandığı ve motivasyonunu artırdığı sosyal öğrenme ortamları olarak öne çıkıyor. Özellikle sınav dönemlerinde yoğun ilgi gören merkezler, öğrencilerin ev ortamında bulamadığı sessiz ve düzenli çalışma atmosferini sağlıyor. 6 yılda 816 bin 593 kişilik kullanım sayısı, Nöbetçi Kitaphanelerin İnegöl'de ne denli büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini ortaya koyuyor. Bu rakam, projenin yalnızca bir hizmet değil, aynı zamanda gençliğe yapılan güçlü bir yatırım olduğunu gösteriyor.

ÖĞRENCİLERİN HAYALİ VE İNEGÖL BELEDİYESİ'NİN VİZYONUYLA ORTAYA ÇIKTI

Nöbetçi Kitaphane projesinin gençlerin hayali ve İnegöl Belediyesi'nin vizyonuyla ortaya çıktığını hatırlatan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, '2019 seçimleri sürecinde gençlerimize beklentilerini sorduğumuzda, tam manasıyla bir isim ve şekil belirtmeseler de istenen özellikleri derlediğimizde, Nöbetçi Kitaphane modeli oluştu. 2020 yılında da hızlıca ilk Kitaphanemizi tarihi bir konakta hayata geçirdik. İlk günden itibaren öğrencilerin yoğun olarak kullandığı, aynı zamanda farklı sınavlara girecek öğrencilerin de yoğun maratona hazırlanmak için tercih ettiği Nöbetçi kitaphane, kısa sürede talebi karşılayamamaya başladı. Bu yoğun ilgi sonrası 2021 yılında daha gelişmiş bir kitaphaneyi şehre kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu defa Gençlik Merkezimizin zemin katında uygulanan özel projeyle hayat bulan kitaphane, teknolojiyle donatılarak eşsiz bir mekan halini aldı. İlk ve ortaokul öğrencilerinin de benzer bir merkez talebi sonrasında ise Huzur Mahallesinde Z Kütüphane şeklinde üçüncü bir kitaphaneyi açtık. Akabinde Mesudiye Mahallemizde Kanal İnegöl Projesi içerisinde butik bir Nöbetçi Kitaphane oluşturduk. Son olarak da içerisinde ilkokuldan başlayıp üniversite üstü gençlere kadar aynı çatı altında hizmet veren şehrimizin Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı Projesi içerisindeki 2 katlı Nöbetçi Kitaphanemizi oluşturduk' dedi.

816.593 KİŞİNİN FAYDALANMASI, DOĞRU VE YERİNDE BİR YATIRIM OLDUĞUNU ORTAYA KOYUYOR

Gençlerin daha nitelikli ve konforlu ortamlarda ders çalışabilmesi için başlatılan Nöbetçi Kitaphane uygulamasının bugün 5 farklı merkezde hizmet vermesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Taban, 'Bizler için en kıymetli veri ise bu merkezlerimizin kurulduğu günden bu yana tam 816 bin 593 gencimizin, öğrencimizin, vatandaşımızın buralardan istifade etmiş olması. 6 yaş itibariyle; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, KPSS hazırlık, yüksek lisans ve doktora öğrencileri dahil olmak üzere her yaş grubu Nöbetçi Kitaphanelerimizi kullanıyor. 816 bin rakamı da merkezlerimizin ne kadar doğru bir yatırım ve ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Gençlerimizin hedeflerine ulaşma yolculuğunda yanlarında olmaya, onların eğitim hayatına katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz' diye konuştu.

İnegöl Belediyesi'nin eğitim ve gençlik odaklı vizyon projelerinden biri olan Nöbetçi Kitaphanelerin öğrencilerin yanında olmaya ve şehrin eğitim hayatına katkı sunmaya devam edeceğini kaydeden Başkan Taban, 2026 yılında; Alanyurt köy içi, Alanyurt Ek Hizmet Binası, Akhisar ve Yeniceköy Mahallelerinde olmak üzere 4 tane daha merkezin hizmete açılacağının müjdesini verdi.