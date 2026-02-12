Avrupa Konseyi'nin iyi yönetişim standartlarını uygulayan belediyelere verdiği ELoGE markasını 2025'te Manisa Büyükşehir Belediyesi kazandı. Marka, Ankara'daki törende Genel Sekreter Burak Deste'ye takdim edildi.

MANİSA (İGFA) - Avrupa Konseyi'nin iyi yönetişim ilkelerini benimseyen yerel yönetimlere verdiği Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) 2025 yılı sonuçları açıklandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iyi yönetişim alanındaki kararlılığı ve sürekli iyileştirme çalışmaları sayesinde marka kullanım hakkını almaya hak kazandı. Marka, Ankara'da düzenlenen törende Genel Sekreter Burak Deste tarafından teslim alındı.

ELoGE, belediyelerde demokratik katılım, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu etiği, hukukun üstünlüğü, verimli ve etkili yönetim, liderlik, sürdürülebilirlik ve yeniliğe açıklık gibi 12 iyi yönetişim ilkesinin uygulanmasını teşvik ediyor. Büyükşehir, bu kriterler doğrultusunda başvurusunu yaptı ve yapılan değerlendirme sonucu markayı almaya hak kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halka rağmen değil halkla birlikte yürüttüğü yatırım programları, mali verilerini şeffaf şekilde yayınlaması, ihaleleri canlı yayınlaması, vatandaş taleplerine çözüm odaklı yaklaşımı, dengeli bütçe yönetimi ve sürdürülebilir enerji projeleri ile programın istediği ilkeleri yerine getirdi.

2025 yılı itibarıyla Türkiye'den toplam 16 belediye, ELoGE marka kullanım hakkını elde etti. Bu belediyeler arasında altı büyükşehir ve on ilçe belediyesi bulunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ayrıca 'Hukukun Üstünlüğü' ilkesinde örnek belediye olarak gösterildi.

Marka takdim töreninde açılış konuşmalarını; Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı ve ELoGE Akreditasyon Platformu Başkanı Cecilia Dalman Eek, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden yaptı.