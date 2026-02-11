Bunlar da ilginizi çekebilir

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde kar erimelerinin devam ettiği bu süreçte olası risklere karşı sahada çalışmalarını sürdürürken vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan Gürgentepe ilçesi Akmescit Mahallesi'nde de kar erimelerine bağlı olarak küçük çaplı heyelan yaşandı. Heyelan sonrası kapanan yolda temizlik ve güvenlik çalışması yapan ekipler, güzergâhı kısa sürede ulaşıma hazır hale getirdi.

Vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler, yolda tahkimat çalışması gerçekleştirdi. Zemin güçlendirme ve dolgu çalışmalarının ardından yol yeniden güvenli şekilde trafiğe açıldı.

Kabadüz ilçesi Karakiraz Mahallesi'nde, ilçe merkezi ile Esenyurt Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan yolda kar sularının erimesi sonucu göçük meydana geldi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kabadüz ve Gürgentepe ilçelerinde yaşanan heyelanlara hızlı müdahale ederek yolları yeniden ulaşıma kazandırdı.

