Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz ve sağlıklı altyapı hedefiyle Çal ilçesinin Akkent, Ortaköy ve Develler mahallelerini kapsayan 2 bin 850 metrelik içme suyu terfi hattını sil baştan yeniliyor. 10 milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje ile bölgenin kronikleşen altyapı sorunları tarihe karışıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Bölgede sık sık yaşanan su arızalarının ve su kayıplarının önüne geçmek amacıyla başlatılan projede, kullanım ömrünü tamamlamış olan eski borular tamamen devre dışı bırakılıyor.

Özellikle sık yaşanan patlaklar nedeniyle vatandaşların mağdur olduğu eski terfi hattı, modern ve yüksek dayanımlı yeni nesil borularla değiştiriliyor.

Toplam 10 milyon TL'lik bütçeyle Çal ilçesinin altyapısını geleceğe taşıyan proje kapsamında, Akkent, Ortaköy ve Develler mahallelerine can suyu sağlayan toplam 2 bin 850 metre uzunluğundaki içme suyu terfi hattı baştan aşağı yenileniyor.



DAHA SAĞLIKLI, DAHA VERİMLİ SU YÖNETİMİ



Modern standartlara uygun olarak döşenen yeni hatlar sayesinde; su kayıp-kaçağı önlenecek, eski hatlardaki sızıntılar durdurularak su tasarrufu sağlanacak.

Sık yaşanan arıza kaynaklı su kesintileri son bulacak. Yeni terfi hatları sayesinde pompalama işlemlerinde daha verimli sonuçlar alınarak enerji maliyetleri düşürülecek.



'KENTSEL STANDARTLARI KIRSALA TAŞIYORUZ'



Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının garanti altına alınacağını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, mahalle sakinlerinin modern, güçlü ve sağlıklı bir altyapıya kavuşturulacağını vurguladı.

Başkan Çavuşoğlu, 'Kırsal mahallelerimizdeki yaşam kalitesini kentsel standartlara ulaştırma vizyonumuzu sürdürüyor, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yeni yatırımımız hemşehrilerimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.