Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hayata geçirecekleri Sakarya tarihinin en büyük spor yatırımlarının temelini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte atacaklarını duyurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın teşrifleriyle Sakarya’da sporda büyük yatırım döneminin ilk adımı olacak temel atma törenine tüm vatandaşları davet etti.

Temel atma töreni Arifiye’de

10 Ağustos Pazar günü Arifiye Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu’nun inşa edileceği alanda gerçekleştirilecek tanıtım ve temel atma programı saat 17.00’da başlayacak. Arifiye Halk Eğitim Merkezi yanındaki törenin ardından Sakarya’da bisiklet dünya kupası heyecanı yaşanacak.

Programda Arifiye Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu’nun yanı sıra 10 futbol, 10 basketbol-voleybol sahaları ile ilçelere kazandırılacak kapalı spor salonları ile futbol tesislerinin de temeli atılmış olacak.

Sporda tesisleşmeye ivme kazandırıyoruz

Her fırsatta sporda tesisleşmenin önemine vurgu yaptıklarını ifade eden Başkan Alemdar, “İnşallah bu düşüncemizden hareketle şehrimizi kapalı spor salonları, spor tesisleri, sentetik sahalar, futbol, basketbol ve voleybol sahalarıyla buluşturacak yatırım hamlemizin ilk büyük adımını atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Her alanda olduğu gibi sporda da dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik' ifadelerinden hareketle inşallah Sakarya'da da tesisleşmede büyük bir ivme kazandırıyoruz. Yatırım adımlarımızda şehrimizin yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ile birlikte yatırımlarımızın temelini atacağız. Tüm vatandaşlarımızı heyecanımıza ortak olmaya davet ediyorum” dedi.