Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Tam Gün Spor Okulu'nda ikinci dönem, yüzme branşında ise üçüncü dönem sona erdi.BURSA (İGFA) - Çocukların yaz tatillerini sporla iç içe ve keyifli bir şekilde geçirmeleri amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin modern tesislerinde düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda, yüzlerce çocuk spor yapma imkanı buldu. 3 dönem halinde haftanın 3 günü yüzme, cimnastik, voleybol, okçuluk, karate, kort tenisi, masa tenisi, satranç, güreş, basketbol, taekwondo ve judo olmak üzere 12 branşta düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda 4-16 yaş aralığındaki çocuklar, ikinci dönemin ardından sertifika sevinci yaşadı. Binlerce çocuğu sporla buluşturmayı amaçlayan Yaz Spor Okulları’nda üçüncü dönem ise 11 Ağustos-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Tam Gün Spor Okulu’nda sertifika heyecanı

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Tam Gün Spor Okulu’nda da çocuklar sertifikalarına kavuştu. 3 hafta boyunca haftanın 5 günü düzenlenen Tam Gün Spor Okulu'nda çocuklar masa tenisi, cimnastik, savunma sporları ve akıl-zekâ oyunlarında eğitim aldı. Tam Gün Spor Okulu'nda ise üçüncü dönem 11 Ağustos-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yüzme branşında üçüncü dönem sona erdi

Yaz Spor Okulları’nın en fazla ilgi gören branşlarından olan yüzmede bir dönem daha sona erdi. 2 hafta süren ve haftanın 4 günü eğitim verilen yüzme branşına katılan 6-13 yaş aralığındaki çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye, Mihraplı, Kestel ve Gürsu yüzme havuzlarında eğitim aldı. Minik kulaçlar dönem sonunda sertifikalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları’nda yüzme branşı dördüncü dönemi 12-22 Ağustos, beşinci dönemi ise 26 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.