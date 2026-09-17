Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), nüfusu ve yerleşim alanları genişleyen Geyve ve Pamukova'nın atık su ihtiyacına yönelik yeni bir yatırıma hazırlanıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatıyla planlanan yeni Atıksu Arıtma Tesisi, iki ilçenin 14 mahallesine hizmet sunacak ve evsel atık suları modern arıtma süreçlerinden geçirerek doğaya kontrollü şekilde kazandıracak.

İKİ İLÇENİN İHTİYACI TEK YATIRIMLA KARŞILANACAK

Mevcut Geyve Atıksu Arıtma Tesisinin ilk kademe kapasitesinin dolmasının ardından planlanan yeni tesis, bölgedeki artan ihtiyaca kesintisiz cevap verecek. Tesisin mevcut arıtma tesisinin hemen yanında inşa edilmesi planlanıyor.

14 MAHALLE YENİ TESİSTEN YARARLANACAK

İnşa edilecek tesis, iki ilçede toplam 14 mahalleye hizmet verecek. Pamukova'da Cumhuriyet, Elperek, Yenice, Karapınar, Çardak, Cihadiye, Turgutlu, Gökgöz, Teşvikiye ve Bayırakçaşehir mahalleleri yatırım kapsamına alınırken, Geyve'de Bozören, Çengel, Safibey ve Umurbey mahallelerinin atık su ihtiyacı yeni tesis üzerinden karşılanacak.

Böylece özellikle iki ilçenin gelişen ve genişleyen bölgelerinde ortaya çıkan atık su ihtiyacı için ortak bir çözüm oluşturulacak.

ATIK SU KONTROLLÜ ŞEKİLDE ARITILACAK

Yeni tesisin devreye alınmasıyla bölgeden toplanan evsel atık sular, modern arıtma süreçlerinden geçirilecek. Arıtılan su, kontrollü olarak deşarj edilecek. Yatırıma dair proje hazırlama ihalesi 2 Ekim'de gerçekleştirilecek.

'BÜYÜYEN YERLEŞİMLERE ALTYAPIYI ŞİMDİDEN HAZIRLIYORUZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Geyve ve Pamukova'da gelişen yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçlarını birlikte değerlendirdiklerini belirterek, yeni tesisin bölgenin atık su yönetimi açısından önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Alemdar, 'Şehrimizin güney bölgesinde yerleşim alanlarımız büyüyor, buna bağlı olarak atık suyun arıtılma ihtiyacı da artıyor. Mevcut tesisimizin kapasitesini dikkate alarak yeni yatırımımızın hazırlıklarını başlattık. İki ilçemizin genişleme bölgelerine hizmet verecek yeni arıtma tesisimizle atık suyu kontrol altında tutacak, arıtma kapasitemizi bölgenin ihtiyaçlarına göre kademeli olarak artıracağız.'

'ARITMA SÜRECİNİ DOĞAYA KARŞI SORUMLULUĞUMUZUN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Yeni tesisin artan atık su arıtma ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bölgenin doğal değerlerinin korunmasına da katkı sağlayacağını belirten Alemdar, 'Geyve ve Pamukova tarımsal üretimi, su kaynakları ve doğal güzellikleriyle şehrimiz için önemli ilçelerimizin başında yer alıyorlar. Bu değerlerin korunması için atık suların doğru şekilde toplanması ve arıtılması büyük önem taşıyor. Yeni tesisimizde evsel atık suları gerekli arıtma işlemlerinden geçirerek kontrollü şekilde deşarj edeceğiz. Proje hazırlıklarını kısa sürede tamamlayıp yapım aşamasına geçmek için süreci yakından takip edeceğiz' ifadelerini kullandı.