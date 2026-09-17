Bursa'da Osmangazi Belediyesi, çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek, oyunla öğrenmenin ve paylaşmanın güzelliğini yaşatacak Demirkapı Şükran Gönenç Oyun ve Oyuncak Evi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı.

BURSA (İGFA) - Çocukların gelişimini destekleyen, sosyal yaşamlarına renk katan ve ailelerin hayatına dokunan projelerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Demirkapı Mahallesi'ne anlamlı bir yatırım daha kazandırdı. Şükran Gönenç Oyun ve Oyuncak Evi'nin açılış törenine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ile Recep Çohan'ın yanı sıra protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, çocuklara yönelik hayata geçirilen bu anlamlı yatırımın sevinci hep birlikte paylaşıldı. Oyun ve oyuncağın birleştirici gücünü merkeze alan yeni yaşam alanı, çocukların hem eğlenebileceği hem de yeni deneyimler kazanabileceği bir buluşma noktası olarak mahalleye değer kattı.

'ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, yeni merkezin mahalle yaşamına katacağı değeri ve oyun temelli alanların gelişim açısından taşıdığı önemi anlattı. Her çocuğun güvenli ve nitelikli ortamlarda büyümesi gerektiğini vurgulayan Esendemir, 'Osmangazi Belediyesi olarak burada çok önemli bir sosyal projeyi hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın artık oynamadığı ya da büyüdükleri için evlerinde bıraktıkları oyuncakları bağış yoluyla toplayarak oyuncağı olmayan çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Bu projeyle daha fazla çocuğumuzun oyunla buluşmasını, mutluluğu ve paylaşmanın güzelliğini yaşamasını amaçlıyoruz. Bu anlamlı çalışmada emeği bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarına, bağışçı çocuklarımıza, ilk bağışı yapan Defne'ye ve ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz' dedi.

Projeye oyuncak bağışında bulunan Ayşenur Irmak Arı ise, 'Bu oyun alanında binlerce çocuğun hayal gücüne, dostluklarına ve geleceğine katkı sunuluyor. Güvenle oynayabileceğimiz, eğlenip mutlu olabileceğimiz ve en güzel çocukluk anılarımızı biriktirebileceğimiz bu güzel oyun alanını bizlere kazandıran Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

Çocukların yalnızca eğlenmelerine değil, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak şekilde hayata geçirilen Demirkapı Şükran Gönenç Oyun ve Oyuncak Evi, paylaşma kültürünün güçlenmesine ve yeni arkadaşlıkların kurulmasına olanak sağlayacak. Hayal gücünü besleyen oyunların, keşfetme heyecanının ve birlikte öğrenmenin aynı çatı altında buluşacağı merkez, çocukların yaşamında güzel anılar biriktirebilecekleri özel bir mekan olacak.

Osmangazi Belediyesi'nin çocuk odaklı hizmet anlayışının yeni örneklerinden biri olan proje, mahalledeki aileler için de önemli bir sosyal imkan sunacak. Çocukların güvenli ve nitelikli ortamlarda büyümesini önceleyen çalışmalar kapsamında Demirkapı'ya kazandırılan merkez, oyunların neşesiyle büyüyen dostluklara ve unutulmaz çocukluk anılarına ev sahipliği yapacak.