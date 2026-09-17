TEKNOFEST 2026'da 'İnsanlık Yararına Teknolojiler' kategorisinde finale kalan Tekno Edremit takımı, Diyarbakır'daki finaller öncesinde Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde bitkiler ve doğal özütleme yöntemleri hakkında bilgi aldı.

BALIKESİR (İGFA) -TEKNOFEST 2026'da 'İnsanlık Yararına Teknolojiler' kategorisinde finale yükselen 'Tekno Edremit' takımı, Diyarbakır'da gerçekleşecek finaller öncesinde bitkiler ve doğal özütleme yöntemleri hakkında bilgi almak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ni (BAÇEM) ziyaret etti.

TEKNOFEST 2026'da 'İnsanlık Yararına Teknolojiler' kategorisinde 'Sıvı Eldiven' diğer bir adıyla 'Biyo-Bariyer' adını verdikleri çalışmalarıyla finale kalan 'Tekno Edremit' takımı Balıkesir'in gururu oldu.

Diyarbakır'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Finalleri öncesinde hayata geçirdiği çalışmalarla dünya çapında örnek gösterilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM)'i ziyaret eden 'Tekno Edremit' bitkiler ve doğal özütleme (maserasyon vb.) yöntemleri hakkında bilgi aldı.

AĞIR KİMYASALLAR YERİNE DOĞAL ÇÖZÜM

İlkokul öğrencilerinden oluşan 'Tekno Edremit' ayva çekirdeklerini, Kazdağları'nın çam reçinesini, çöven otunu ve zeytinyağını kullanarak sanayi ustaları ve çiftçiler için yüzde 100 doğal bir 'Sıvı Eldiven' icat ederek ağır kimyasallar içeren sanayi kremleri yerine, elleri doğanın şifasıyla koruyan ve sadece suyla temizlenen sıfır atık bir proje geliştirdi.