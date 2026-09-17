Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni balık sezonunun başlamasıyla birlikte Ankara Toptancı Balık Hali'ndeki denetimlerini sıklaştırdı.

ANKARA (İGFA) - Veteriner İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kontrollerde su ürünleri, Başkentlilerin sofralarına ulaşmadan önce günlük olarak teknik incelemelerden geçiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 1 Eylül'de genel av yasağının sona ermesiyle başlayan 2026-2027 balık avı sezonunda, Ankara Toptancı Balık Hali'ndeki denetimlerini artırdı.

Başkentlilerin sağlıklı ve güvenilir su ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla yürütülen kontrollerde balıklar, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı tarafından günlük olarak inceleniyor.

Denetimlerde su ürünleri; duyusal muayene ve uzunluk ölçümü başta olmak üzere çeşitli teknik kontrollerden geçiriliyor. Yapılan incelemelerde uygun olmadığı belirlenen ürünlerle ilgili gerekli işlemler ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülüyor.

DUYUSAL MUAYENEDEN UZUNLUK ÖLÇÜMÜNE

Veteriner İşleri Daire Başkanı Mustafa Şener, yeni sezonun başlamasıyla birlikte kontrolleri sıklaştırdıklarını belirterek, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla av yasağının kalkmış olmasıyla birlikte su ürünleri kontrollerimizi sıklaştırmış durumdayız. Teknik personellerimiz avlanma sürecinde günlük olarak burada Ankara halkının tüketimine sunulacak olan su ürünlerinin, başta duyusal muayene olmak üzere, uzunluk ölçümü gibi teknik incelemelerini gerçekleştiriyor' dedi.

'EN TAZE BALIK GERÇEKTEN ANKARA'DA YENİYOR'

Ankara Manavlar, Balıkçılar, Tavukçular ve Akvaryumcular Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı ve Ankara Balık Hali Başkanı Atilla Süslü, balıkların denizden avlandıktan birkaç saat içinde Ankara'ya ulaştığını söyleyerek, 'En taze balık gerçekten Ankara'da yeniyor. Bütün denizlere aynı mesafede hemen hemen. Yani balık denizden çıktığı zaman 3-4 saatte, bilemediniz 5 saatte Ankara'ya ulaşıyor ve Ankara'da da tezgâhlara geçiyor. En rahat en taze balık da Ankara'da yeniyor' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık üç yıl önce hizmete açılan yeni balık halinden esnaf olarak memnun olduklarını da belirten Süslü, 'Burası 5 yıldızlı otel konforunda, her şeyimiz hijyenik, güzel. Misafirimizi ağırlayabileceğimiz, soğuk hava depolarımızın olduğu, tuvaletimizin, mutfağımızın güzel olduğu, trafik, otopark sıkıntımızın olmadığı güzel bir alan. Yapanlardan Allah razı olsun. Daha bundan iyisi Şam'da kayısı derler ya, onun gibi. Biz mutluyuz şu anda' diye konuştu.