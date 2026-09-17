Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Şube Başkanı Prof. Dr. S. Ahmet Bağcı, araştırma arazilerinin yol, yapılaşma ya da başka bir gerekçeyle tarım dışı kullanıma açılmaması çağrısında bulundu.

KONYA (İGFA) - Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği (TZYMB) Konya Şubesi, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü (UTAE) arazilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Şube Başkanı Prof. Dr. S. Ahmet Bağcı imzasıyla yapılan açıklamada, enstitüye ait tarımsal araştırma ve deneme arazilerinin korunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu alanların yol, yapılaşma, arsa temini veya başka herhangi bir gerekçeyle tarım dışı kullanıma açılmaması, parçalanmaması ve amacı dışında değerlendirilmemesi istendi.

'BURASI TÜRK TARIMININ LABORATUVARIDIR'

TZYMB Konya Şubesi, Bahri Dağdaş UTAE arazilerinin sıradan boş alanlar olmadığını belirterek, bu sahaların Türk tarımının geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu savundu. Açıklamada, enstitü arazilerinin kuraklıkla mücadele, tohum geliştirme ve gıda güvenliği bakımından kritik bir araştırma üssü olduğu ifade edildi.

1914'E UZANAN TARIMSAL MİRAS VURGUSU

Birliğin açıklamasında, enstitünün kökeninin 1914'te kurulan 'Numune Çiftlik'e dayandığı hatırlatıldı. Söz konusu arazilerin geçmişte drenaj ve toprak ıslahı çalışmalarıyla tarıma kazandırıldığı belirtilerek, 'yıllarca emek verilerek elde edilen toprağın yeniden tarım dışına çıkarılmasının kabul edilemeyeceği' dile getirildi.

Açıklamada Bahri Dağdaş UTAE'nin, CIMMYT ve ICARDA ile yürütülen çalışmalar kapsamında Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı'nın (IWWIP) Türkiye koordinasyon merkezi olduğu da anımsatıldı. Enstitünün 50'den fazla ülkeye araştırma materyali sağladığı, Türkiye'de ve farklı ülkelerde çok sayıda buğday çeşidinin tesciline katkı sunduğu bilgisi paylaşıldı.

TZYMB Konya Şubesi, kamu kurumlarının ihtiyaçlarının önemli olduğunu ancak bu ihtiyaçların stratejik tarım alanlarının feda edilmesi pahasına karşılanmaması gerektiğini belirtti. Açıklamada, alternatif alanların değerlendirilmesi ve araştırma bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.