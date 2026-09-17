Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle yatırım programına alınan ilçelerde doğalgaz çalışmaları sürüyor. Çalışmaların hız kazandığı Gölköy'de ekipler üç ayrı noktada yoğun mesai yürütüyor.

ORDU(İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in gayretleri ile Gölköy ve Kuşluvan Mahallelerine doğalgaz ulaştırılırken, yeni çalışmalar Aybastı Caddesi, TOKİ ve Mustafa Kemal Caddesi ile bu bölgelere bağlı sokaklarda devam ediyor.

Ekiplerin çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamasıyla birlikte ilçe merkezinin yaklaşık yüzde 80'lik bölümünün doğalgaza kavuşması hedefleniyor.

GÖLKÖY'DE DOĞALGAZ KONFORU ARTIYOR

Gölköy'de geçtiğimiz yıl başlayan doğalgaz çalışmaları, vatandaşların uzun yıllardır beklediği hizmetin ilçede yaygınlaşmasını sağlıyor. Çalışmaların önümüzdeki 1-2 ay içerisinde tamamlanması ve ilçe merkezinin büyük bölümünün doğalgaz konforundan yararlanması planlanıyor.

Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde doğalgaz altyapısının yaygınlaştırılmasıyla birlikte vatandaşların ısınma konusunda daha konforlu ve modern bir hizmete kavuşması amaçlanıyor.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Doğalgaz çalışmalarının ilçe merkezinde hız kazanması vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

İlçe sakinleri, yıllardır bekledikleri yatırımın hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Bizim için hayal olan bir çalışma ilçemizde başladı.

Yıllardır söyleniyordu ancak bir çalışma yoktu. Büyükşehir Belediye Başkanımız seçim öncesinde böyle bir vaat vermişti. Sözünü yerine getirdi. İlçemiz adına çok önemli bir çalışma. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.