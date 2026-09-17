Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayatına adım atan öğrencileri otobüs terminali ve Çağış Kampüsü'nde kurduğu bilgilendirme stantlarıyla karşıladı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayatına adım atan öğrencileri otobüs terminali ve Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'nde kurduğu Öğrenci Bilgilendirme Stantları ile karşıladı.

Stantlardaki görevliler tarafından Balıkesir'e ilk kez gelen öğrencilere ulaşım, kent yaşamı, belediye hizmetleri ve sportif faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gençler için daha yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için Balıkesir'e gelen öğrencileri daha şehre ilk adım attıkları andan itibaren yalnız bırakmıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından otobüs terminali ve Çağış Kampüsü'nde kurulan Öğrenci Bilgilendirme Stantlarında öğrenciler karşılandı. Büyükşehir ekipleri, özellikle Balıkesir'e ilk kez gelen gençlere şehirde ihtiyaç duyabilecekleri konularda rehberlik etti.

Öğrencilere çeşitli ikramlarda da bulunan Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik hizmet ve etkinlikler hakkında bilgiler paylaştı.

İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER AN BÜYÜKŞEHİR YANINIZDA

Gençlerin kendilerini Balıkesir'de güvende, huzurlu ve kente ait hissetmelerini önemseyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, eğitim hayatları boyunca öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere daha fazla katılım göstermelerini destekleyen Büyükşehir Belediyesi, sunduğu hizmetlerle de kent yaşamına değer katıyor.

'İhtiyaç duyduğunuz her an Büyükşehir yanınızda' mesajıyla gençlere destek olmayı sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençler için hayata geçirilen hizmetlerle öğrencilerin hayatını kolaylaştırdı.