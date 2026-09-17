Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bölgenin tarımsal mirasını oluşturan yerel çeşitlerin korunması, çoğaltılması ve yeniden üretime kazandırılması amacıyla 'Ata Tohumları Kadın Çiftçilerin Elinde Yeniden Yeşeriyor Projesi'ni sürdürüyor. Proje kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilden toplanan toplam 102 çeşit ata tohumu Yerel Tohum Gen Bankası'nda muhafaza ediliyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında imzalanan ortak protokol kapsamında yürütülen projeyle, bölgede yetiştirilen ve ekonomik öneme sahip yerel tahıl ve sebze çeşitlerinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Yerel çeşitlerin toplanması, karakterize edilmesi, tescil süreçlerinin yürütülmesi ve sertifikalı tohum üretiminin ardından yeniden çiftçiye kazandırılmasını kapsayan çalışmalarla ata tohumlarının tarımsal üretimde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

TARIM OKULU'NDA YEREL TOHUM GEN BANKASI OLUŞTURULDU

Proje kapsamında Tarım Okulu bünyesinde Yerel Tohum Gen Bankası odası oluşturuldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilden toplanan 102 çeşit ata tohumu burada koruma altına alınırken, yerel çeşitlerin çoğaltılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Ticari öneme sahip yerel çeşitlerin standart hale getirilerek bölgede faaliyet gösteren üreticiler tarafından yetiştirilmesi ve üretimin yaygınlaştırılması projenin temel hedefleri arasında bulunuyor. Böylece yerel tohumların yalnızca muhafaza edilmesi değil, yeniden üretim döngüsüne dahil edilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

63 ÇEŞİT ANKARA'DA DA KORUMA ALTINA ALINIYOR

Yerel Tohum Gen Bankası'nda bulunan çeşitlerden 63'ü ayrıca korunmak üzere Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Böylelikle bölgenin genetik kaynaklarının güvence altına alınmasına yönelik koruma çalışmaları güçlendirildi. Yaşayan ve sürekli gelişen bir çalışma olarak sürdürülen proje kapsamında yeni ata tohumu çeşitlerinin araştırılması, tespit edilmesi ve çoğaltılması devam ediyor. Bölgede yeni yerel çeşitlere ulaşıldıkça bu tohumlar da Yerel Tohum Gen Bankası'na dahil edilerek Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu'nun tarımsal mirasının gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.