Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2026-2027 Akademik Yılı'nda ilk kez öğrenci kabul edecek İngilizce Tıp Programı ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programını düzenlediği basın buluşmasıyla kamuoyuna tanıttı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2026-2027 Akademik Yılı'nda ilk kez öğrenci kabul edecek İngilizce Tıp Programı ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programını kamuoyuna tanıttı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, düzenlediği basın buluşmasında yeni programların yanı sıra üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu, akademik yapılanması, bilimsel yatırımları ve öğrenci odaklı projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

DEÜ Rektörlüğü Çatı Restoran'da gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz ve Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Dündar Yener, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Utku Kanoğlu katıldı.

REKTÖR BAYRAM YILMAZ: POTANSİYELİMİZİ HAYATA GEÇİRME FIRSATI BULDUK

İngilizce Tıp Programı'nın, üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, programların hem yabancı öğrenci sayısını artıracağını hem de mezunların küresel ölçekte rekabet gücünü yükselteceğini söyledi.

İngilizce programlarda görev yapacak akademisyenlerin yüksek yabancı dil yeterliliğine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Bayram Yılmaz, güçlü akademik kadroyla nitelikli öğrencileri DEÜ çatısı altında buluşturacaklarını ifade etti.

ULUSLARARASI AKADEMİK KADRO GÜÇLENİYOR

DEÜ'nün uluslararası akademik kapasitesini güçlendirmeye devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, son bir buçuk yılda yurt dışından 15'in üzerinde öğretim üyesinin üniversite kadrosuna katıldığını söyledi.

İngilizce eğitim veren programların önümüzdeki dönemde artırılacağını kaydeden Rektör Yılmaz, bu yıl ilk kez mezun veren Diş Hekimliği Fakültesinde İngilizce program açılması için çalışmaların sürdüğünü, Veteriner Fakültesinin ise akademik altyapısını güçlendirerek öğrenci kabulüne hazırlanacağını ifade etti.

EGE BÖLGESİ'NİN İLK İNGİLİZCE TIP PROGRAMI DEÜ'DE

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak, İngilizce Tıp Programı için akademik ve fiziki hazırlıkların tamamlandığını belirterek, Ege Bölgesi'nin ilk İngilizce Tıp Programını hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Utku Kanoğlu ise uzun süredir hazırlıkları sürdürülen programın öğrenci kabul edecek aşamaya gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol da uluslararası deneyime sahip akademisyenlerin fakülte kadrosuna katıldığını belirterek, yeni programın savunma sanayii ve havacılık alanındaki stratejik hedeflere katkı sağlayacağını ifade etti. Ayol, yeni laboratuvar yatırımlarının tamamlandığını ve öğrencilerin kamu kurumlarıyla yürütülen projelerde aktif görev üstleneceğini söyledi.

MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ DEÜ'DE KURULACAK

Basın toplantısında üniversitenin bilimsel projelerine de değinen Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Millî Savunma Bakanlığı, Ege Ordusu Komutanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışması'nın başarıyla tamamlandığını belirtti.

Rektör Yılmaz, TÜBİTAK tarafından Milli Teknoloji Atölyesi'nin Dokuz Eylül Üniversitesinde kurulmasının uygun görüldüğünü açıklayarak, uluslararası akademisyen sayısını artırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç ise Milli Teknoloji Atölyesi'nin üniversitenin güçlü araştırma altyapısıyla İzmir'de önemli bir bilim ve teknoloji merkezi haline geleceğini söyledi.

ÖĞRENCİ ODAKLI YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Öğrenci yaşamını güçlendirmeye yönelik çalışmalara değinen Prof. Dr. Bayram Yılmaz, yemek hizmetinin 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren üniversitenin kendi personeli tarafından yürütülmeye başlandığını belirterek hizmet kalitesinin önemli ölçüde arttığını ifade etti.

Uygulamayla birlikte önemli tasarruf sağlandığını belirten Yılmaz, elde edilen kaynakların doğrudan öğrencilere aktarıldığını; yıl boyunca ücretsiz çorba, sandviç, ayran, meyveli yoğurt, kruvasan ve dondurma ikramlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

3 BİN KAPASİTELİ KIZ YURDU MÜJDESİ

Yeni kız yurdu yatırımına ilişkin de bilgiler veren Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli yürüttükleri çalışmalar ile hiçbir öğrencinin barınma sorunu yaşamadığını belirterek, merkez yerleşke içerisinde yaklaşık 3 bin öğrenci kapasiteli yeni kız yurdunun inşasına bu yıl başlanacağını açıkladı.

YENİ HASTANE VE ARAŞTIRMA GEMİSİ PROJELERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Balçova'daki eski hastane binasının yenilenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına proje sunulduğunu açıkladı.

Rektör Yılmaz ayrıca, Türkiye'nin ilk araştırma gemilerinden Piri Reis'in yerine yaklaşık 55-60 metre uzunluğunda yeni bir araştırma gemisinin kazandırılması için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, gemiye 'Çaka Bey' adının verilmesinin planlandığını ifade etti.

'DÜNYAYA AÇILSINLAR, ÜLKELERİNİ UNUTMASINLAR'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İngilizce Tıp Programı mezunlarının yurt dışında eğitim almalarının akademik bir kayıp olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin Erasmus başta olmak üzere uluslararası hareketlilik programlarından yararlanmalarını önemsediklerini ifade eden Rektör Bayram Yılmaz, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası çalışmalar için dünyanın farklı ülkelerinde deneyim kazanmalarının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Mezun olduktan sonra yüksek lisans, doktora ya da doktora sonrası araştırmalara gitmelerini istiyoruz. Bir metafor olarak söyleyecek olursak; pergelin sabit ayağının memlekette kalmak koşuluyla, fiziki olarak değil, zihnen ülkesini, devletini, ailesini, kurumunu unutmamak üzere dünyanın dört bir yanına gitsinler. Okusunlar, kendilerini geliştirsinler; çünkü gelişmeyen, kendisine faydası olmayanın ne kurumuna ne ülkesine ne de insanlığa faydası olur.'

MERKEZ YERLEŞKESİ ADI GÜNCELLENDİ

Toplantıda üniversitenin yerleşke isimlendirmesine ilişkin de bilgi veren Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Buca'da bulunan ana kampüsün, aday öğrencilerin yaşadığı karışıklığın önüne geçmek amacıyla 'Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi' olarak güncellendiğini belirtti.

Rektör Yılmaz, yapılan değişiklikle özellikle YKS tercih dönemlerinde adayların yerleşkeye daha kolay ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.