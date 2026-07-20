İstanbul Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü rutin denetim çalışmalarına Fındıklı Mahallesi'nde devam etti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da gün boyu gerçekleştirilen uygulamalarda kamusal alanların işgal edilmesini önlemeye yönelik kontroller yapılırken, market, fırın ve çeşitli gıda işletmelerinde hijyen, ürün güvenliği ve mevzuata uygunluk denetimleri de gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, işgal ve hijyen denetimlerine Fındıklı Mahallesi'nde devam etti. Denetimlerin ilk ayağında zabıta ekipleri, Fındıklı Mahallesi'nin ana arterleri ve ara sokaklarında kaldırım ve yol işgallerini tek tek kontrol etti.

Yayaların geçişini engelleyen dubalar, lastikler, reklam materyalleri ve izinsiz yerleştirilen çeşitli malzemeler kaldırıldı. Esnafa kamusal alanların amacı dışında kullanılmaması konusunda bilgilendirme yapılırken, kurallara uymayan iş yerleri hakkında gerekli idari işlemler uygulandı.

İŞ YERLERİNE BİLGİ VERİLDİ, TUTANAK TUTULDU

Ekipler, denetimler sırasında iş yerleriyle birebir görüşerek hem mevzuat hakkında bilgi verdi hem de kamu düzeninin korunması konusunda ortak sorumluluğa dikkat çekti.

Maltepe Belediyesi'nin uzun süredir yürüttüğü periyodik denetimlerin, mahallede kaldırım işgali kaynaklı sorunların önemli ölçüde azalmasına katkı sağladığı belirtildi.

GIDA İŞLETMELERİ UNUTULMADI

Çalışmaların ikinci bölümünde ise gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler denetlendi. Market, fırın ve unlu mamul üretim noktalarında ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları, soğuk zincirin korunması, etiket bilgileri ve fiyat uygulamaları kontrol edildi.

Soğuk hava dolaplarında muhafaza edilen ürünler incelenirken, dondurulmuş gıdaların saklama şartlarının uygunluğu da denetlendi. Fırınlarda üretim alanlarının temizliği, personelin hijyen kurallarına uygun çalışıp çalışmadığı, kullanılan ekipmanların durumu ve üretim ortamının genel koşulları ayrıntılı şekilde gözden geçirildi.