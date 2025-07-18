Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, katıldıkları organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle hem şehrimizi hem de ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları çeşitli organizasyonlarda başarılarına devam ediyor.

KÖSEMUSUL PODYUMU BOŞ BIRAKMADI

Son olarak Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde düzenlenen tarihi Namazgah Yağlı Güreşleri’nde, Muhammet Enes Kösemusul gösterdiği üstün performansla üçüncülük kürsüsüne çıkarak önemli bir başarıya imza attı. 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen organizasyonda temsilcimiz, sergilediği performansla izleyicilerden büyük alkış aldı.

BAŞARILI RAKET TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

Bir diğer sevindirici haber ise Konya’dan geldi. 13-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Mental Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Masa Tenisi sporcumuz Sümeyra Türk, Türkiye ikinciliğini kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı.