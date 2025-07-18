Antalya Muratpaşa Belediyespor’un ‘Kızıl Fırtınası’ lakaplı kick boks antrenörü Hasan Mert Kızıl’ın öğrencileri Lara Naz Senekci ve Mehmet Ündar, Türkiye Kick Boks Şampiyonası’ndan altın madalyayla döndü.İZMİR (İGFA) - İzmir’de düzenlenen şampiyonadan altın madalyayla dönenSenekci ve Ündar’a, ziyarette antrenörleri Hasan Mert Kızıl ve CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran da eşlik etti.

Başkan Uysal, sporcuları tek tek tebrik ederek, “Sizler, azmin ve disiplinin ne kadar büyük başarılara yol açabileceğini bir kez daha gösterdiniz. Antalya’nın gurur kaynağı oldunuz. Daha nice başarılara birlikte yürümek dileğiyle” dedi. Genç sporcular, daha önce Mayıs ayında düzenlenen Dünya Kupası’nda da önemli başarılara imza atmıştı.

Lara Naz Senekci üçüncülük elde ederken, Mehmet Ündar altın madalya kazanmıştı. Bu yıl katıldığı tüm şampiyonalarda birincilik elde eden Ündar, ekim ayında gerçekleştirilecek Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda milli formayla mücadele etmeye hak kazandı.

Artık Milli Takım antrenörü olarak da görev alacak Kızıl ise, “Hedefimiz Muratpaşa’mıza Avrupa Şampiyonluk kupasını getirmek” dedi. Kızıl Fırtına, “Ümit Başkanımızın spora olan desteğiyle uzun yıllar boyunca Muratpaşa'mıza altın madalyalar ve Avrupa Dünya şampiyonluğu getirdim. Şimdi ise Ümit Başkanımızın spora ve sporcuya yapmış olduğu destek ve yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Artık sporcularım ile Muratpaşa'mıza yeni altın madalyalar ve kupalar kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.