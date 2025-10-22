Bunlar da ilginizi çekebilir

Sporcularını kutlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 'Çin'in Emeishan kentinde düzenlenen Geleneksel Dünya Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda Türkiye Wushu Kung-fu Milli Takımı 66 ülkeden 1070 sporcuyu geçerek Dünya Şampiyonu olmuştur. Milli Takım bünyesinde şampiyonaya katılan sporcularımız tarihi bir başarı göstererek 8 Altın, 5 Gümüş, 2 Bronz madalya kazanmıştır. Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz' ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Wushu Kung-fu Milli Takımı bünyesinde mücadele veren temsilcilerimizden, Elif Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz, Necmettin Erbakan Akyüz, Ayşe Sude Akyüz ve Ahmet Taha Keskin toplam 8 Altın, 5 Gümüş, 2 Bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Çin'in Emeishan kentinde düzenlenen şampiyonada, Türkiye Wushu Kung-fu Milli Takımı 66 ülkeden 1070 sporcuyu geride bırakarak Dünya Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Wushu Kung-fu sporcuları, Milli Takım bünyesindeÇin'de düzenlenen Geleneksel Dünya Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda mindere çıktı. 66 ülkeden 1070 sporcuyu geçerek Dünya Şampiyonu olan Milli takımda, Büyükşehir sporcuları toplamda 15 madalya topladı

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.