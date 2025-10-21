Konya Büyükşehir Belediyespor'un başarılı güreşçisi Ali Kılınç, Estonya'nın Rakvere kentinde düzenlenen Georg Lurich Tournament'da U17 71 kilo kategorisinde turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

18-19 Ekim tarihlerinde Estonya'nın Rakvere kentinde düzenlenen Georg Lurich Tournament, Avrupa'nın farklı ülkelerinden yüzlerce sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu.

Turnuvada U17 71 kilo kategorisinde mindere çıkan Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Ali Kılınç, güçlü rakipleri karşısında gösterdiği üstün performansla dikkat çekti.

25 ülkeden 700'e yakın sporcunun yarıştığı organizasyonda başarılı bir grafik çizen Kılınç, finale kadar yükselerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası arenada ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil eden genç sporcu, aldığı bu dereceyle gelecek turnuvalar öncesi umut verdi.