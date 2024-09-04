Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, Balıkesir’de düzenlenen 16. Geleneksel İsmail Akçay Yol Koşusu’nda birinci oldu ve Sakarya’ya altın madalyayla döndü.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcusu Ali Turan, Balıkesir’de gerçekleştirilen 16. Geleneksel İsmail Akçay Yol Koşusu’na katıldı.

İPİ GÖĞÜSLEDİ

Turan, yarışta gösterdiği üst düzey performansla rakiplerini geride bırakarak ipi ilk göğüsleyen isim oldu ve altın madalyayı kazandı.

Podyuma çıkarak Sakarya’nın imzasını büyük organizasyona atan Turan, şehrine büyük bir gurur yaşattı.

SAKARYA’NIN İSMİNİ TAŞIDI

60-64 yaş gurubunda yarışmaya katılan Turan, daha önce de birçok başarıyla Sakarya’nın ismini atletizmde önemli noktalara taşımıştı.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın gururu olan başarılı atletizm sporcusu Ali Turan, aldığı başarıyla göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Kürsüye imzamızı atan başarılı sporcumuz tebrik ediyoruz” denildi.