Bursa Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki başarılı performansını sürdürüyor. Bursa temsilcisi, ligin 8'inci haftasında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlu bir sınav verdi ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

BURSA (İGFA) - Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8'inci haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayan Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, çekişmeli geçen mücadeleyi 3-2 kazandı.

Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki başarılı performansını sürdürüyor. Bursa temsilcisi, ligin 8'inci haftasında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlu bir sınav verdi ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Taraftarının desteğiyle karşılaşmaya hızlı başlayan Nilüfer Belediyespor Eker, ilk seti 25-20 kazanarak öne geçti. Ancak Aydın ekibi ikinci ve üçüncü setleri 25-17 ve 25-19'luk skorlarla alarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü seti 25-22 kazanan Nilüfer Belediyespor Eker, maçı uzatmayı başardı. Karar setinde ise üstün bir performans sergileyen ev sahibi ekip, rakibini 15-8 mağlup ederek galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Nilüfer Belediyespor Eker, ligin 9'uncu haftasında 7 Aralık Pazar günü deplasmanda Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek.