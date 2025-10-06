Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları Bursa'da düzenlenen Emir Buğra Gencan İller Arası Ümit, Genç ve U21 Büyükler Karate Şampiyonası'nda mindere çıktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları, Bursa'da düzenlenen Emir Buğra Gencan İller Arası Ümit, Genç ve U21 Büyükler Karate Şampiyonası'ndamindere çıktı. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren temsilcilerimiz çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

Şampiyonada zorlu rakiplerine karşı mücadele edentemsilcilerimizden Ümitler +70 kilogramda Gökmen Yaşar ve Gençler 48 kilogramda Miraç Merve Keleş birinci oldu. U21 75 kilogramda Abdullah Arel ve Ümitler 61 kilogramda Esila Köseler ise ikinci olurken, U21 61 kilogramda Miray Keleş, Gençler +76 kilogramda Yuşa Yaman Çakar ve Hamza Berk Başgedik ile U21 68 kilogramda Zeynep Şenol üçüncü olmayı başardı.