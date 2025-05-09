Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Odaklı Gelişim Strateji Planı ve Kentsel Tasarım Projesi kapsamında vatandaşların görüşlerini almak amacıyla kapsamlı bir anket çalışması başlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dirençli, sosyal ve yeşil şehir sloganı ile başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Kentsel Dönüşüm Odaklı Gelişim Strateji Planı ve Kentsel Tasarım Projesi kapsamında vatandaşların görüşlerini almak amacıyla kapsamlı bir anket çalışması başlatıldı.

Sadece binaları değil aynı zamanda yaşam alanlarını da dönüştürmek hedefiyle gerçekleştirilen ankette, vatandaşların tercihleri kentsel dönüşüm sürecinde rehber niteliğinde olacak.

“Bu Şehir Hepimizin” mottosuyla ortak akıl ve istişare kültürünü merkez alan çalışmayla, Sakarya’nın geleceği için katılımcı bir yönetim anlayışı hedefleniyor.

Ankette Sakarya’nın mevcut yapısal, mekânsal ve sosyo-kültürel özelliklerinin bütüncül biçimde değerlendirilmesi ve dönüşüm süreçlerine yön verecek stratejik kararların katılımcı bir yaklaşımla oluşturulması amaçlanıyor.

Sakarya’da yaşayan bireylerin gündelik yaşam alışkanlıkları, mekâna ilişkin algıları, kentle kurdukları aidiyet ilişkisi ve beklentileri de anketin önemli bir parçası olarak ön plana çıktı.

Ankete katılmak isteyen vatandaşlar fikirlerini paylaşmak çin tıklayabilir.