Sakarya, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına hazır. İlk ders zilinin çalmasıyla başlayacak yeni dönemde, il genelinde 227.176 öğrenci ders başı yapacak.

SAKARYA (İGFA) - Okullarda fiziki hazırlıklar tamamlanırken, 40 derslikli 3 yeni okul hizmete açıldı ve 101 okulda bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Tüm okullar depreme dayanıklı hale getirildi.

2025 “Aile Yılı”: Eğitimde Aile Teması Ön Planda

2025 yılı “Aile Yılı” olarak ilan edilirken, bu kapsamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, çocukların aileleriyle nitelikli zaman geçirmesinin teşvik edilmesi gibi konular ön planda olacak. Öğrenci kulüpleri ve okul projelerinde de “Aile Yılı” temasına uygun etkinlikler düzenlenecek. Eğitimin en sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için aileler sürece aktif olarak dâhil edilecek.

İlk Ders Teması: “Yeşil Vatanı Korumak”

Yeni eğitim yılının ilk dersi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin “duyarlılık” değeri kapsamında “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla işlenecek. Doğa sevgisinin geliştirilmesi, çevre bilincinin artırılması ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla fidan dikimi ve orman temizliği gibi etkinlikler yapılacak.

Yeni Müfredat Kademeli Olarak Uygulanmaya Devam Edecek

Bu yıl ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları kademeli olarak hayata geçirilecek. Yeni müfredat; ana sınıfı, ilkokul 1 ve 2. sınıflar, ortaokul 5 ve 6. sınıflar ile ortaöğretim hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

Kayıt Ücretleri Konusunda Uyarı: “Zorunlu Ödeme Yok”

Kayıt sürecinde hiçbir şekilde zorunlu ücret alınmayacak. Ayrıca, Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışında okullarda başka materyallerin tanıtımı yapılmayacak, öğrencilerden bu kaynakların alınması istenmeyecek ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılacak.

Mesleki Eğitime Güçlü Destek

Mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik sektörel iş birlikleri artırılacak, öğrencilerin hayata ve istihdama hazırlanmasına katkı sağlayacak politikalar kararlılıkla uygulanacak.

MEBİ İçerik Üretme Çalıştayı Sakarya’da Yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığının dijital içerik çalışmalarına da ev sahipliği yapan Sakarya’da, MEBİ İçerik Üretme Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da katılarak öğretmenlerle buluştu. Bu çalıştay sayesinde öğrencilerin elektronik eğitim materyallerine daha kolay erişimi hedefleniyor.