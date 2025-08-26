Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Renklerin Suyla Dansı’ temalı sulu boya atölyesine katılan çocuklar, hem sanatsal yeteneklerini geliştirdi hem de renklerle dolu bir keşfe çıktı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın 14 ilçesindeki 25 farklı mekanda faaliyet yürüten ve bugüne kadar 540 branşta eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BUSMEK, her yaştan Bursalının sanatsal yeteneklerini geliştirmesi ve verimli vakit geçirebilmesi için birbirinden renkli atölyeler düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Renklerin Suyla Dansı’ temalı sulu boya atölyesine, 8-12 yaş arasındaki çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Sulu boyayla hayallerini kağıtlara yansıtan çocuklar, gün boyunca hem eğlendi hem de öğrendi.

Atölyeye katılan çocuklar birbirinden farklı ve renkli eserler ortaya çıkararak özgüvenlerini pekiştirirken, sosyal becerilerini geliştirme ve yeni arkadaşlıklar kurma imkanı da buldu.

Bu tür atölye çalışmalarının çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını belirten veliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.